Ravnatelj policije: Ubojicu iz Drniša još nismo pronašli, nije imao popis ljudi koje želi ubiti

Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, u Drnišu je dao izjavu na temu sinoćnjeg ubojstva mladića te potrage za bjeguncem. Ubojica, rekao je, još nije uhvaćen

Naveo je koje sve policijske snage i koje sve uprave sudjeluju u istrazi i akciji potrage. Istaknuo je da još nisu pronašli ubojicu, ali da su sve raspložive snage na tome da ga se pronađe. Uz tehniku na terenu su i psi tragači Ponovio je upozorenje da se ubojici ne prilazi i da se obavijesti policiju u slučaju da ga se susretne. Milina se osvrnuo i na popis za odstrel koji je ubojica navodno posjedovao, a za što tvrdi da nije istina.

'Shvaćam interes medija da se sve provjeri, ali i mi to provjeravamo u ovakvim situacijama. Bilo koje moguće indicije i ugrožavajuće ponašanje. Ima dosta netočnih navoda, da je primjerice imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite da će ubiti, da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana. Policija je prema njemu imala ranijih postupanja, bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije su bile objedinjene u 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne', rekao je. Milina kaže da su prije tri godine Aleksiću pronašli nezakonito oružje i prijavili ga za kazneno djelo, za što je podignuta optužnica. Na pitanje koje je vatreno oružje koristio kazao je da ne može potvrditi da je automatska puška. 'Mogu potvrditi da su provedene dokazne radnje i da se radilo o ručno izrađenom vatrenom oružju, ali to nije automatsko oružje. I nisu u pitanju dvije vrste oružja već jedno', rekao je. Milina ponavlja da nije bilo nijedne prijave ni saznanja o prijetnjama nakon 2023. Istaknuo je da policija čini sve što može da pruži sigurnost na tom području kako ne bi došlo do još težih posljedica.

Policija u Drnišu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+51 Policija u Drnišu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

U potrazi, kaže, koriste svu raspoloživu tehniku, sve ono što Hrvatska policija posjeduje - od zračne potpore, helikoptera, dronova i psa tragača. 'Pozivam građane na oprez, u slučaju da naiđu na osobu za kojom se traga, sklonite se na sigurno i obavijestite policiju pozivom na 192. Osoba je vjerojatno naoružana', rekao je glavni ravnatelj policije. Milina kaže da su prije tri godine Aleksiću pronašli nezakonito oružje i prijavili ga za kazneno djelo, za što je podignuta optužnica. Već je robijao za ubojstvo Podsjetimo, policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi. Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je, podsjetimo, već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.