Stravična noć u Drnišu: Ubijen 19-godišnjak, policija traga za naoružanim muškarcem

Mirnu noć u Drnišu prekinula je stravična pucnjava u kojoj je ubijen 19-godišnji mladić. Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim muškarcem koji je nakon zločina pobjegao i za kojim je pokrenuta velika potraga.
Kako je priopćila PU šibensko-kninska, tragedija se dogodila oko 23:05 na terasi obiteljske kuće u Drnišu.
Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni 50-godišnjak iz vatrenog je oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.
Velika potraga za osumnjičenim
Na terenu se nalazi velik broj policijskih službenika, a u tijeku su intenzivne mjere traganja za počiniteljem te kriminalističko istraživanje kojim se pokušavaju utvrditi sve okolnosti zločina.
Policija je potvrdila i da je osumnjičeni otprije poznat policiji.
Protiv njega je još 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.