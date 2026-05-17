Stravična noć u Drnišu: Ubijen 19-godišnjak, policija traga za naoružanim muškarcem

Kako je priopćila PU šibensko-kninska, tragedija se dogodila oko 23:05 na terasi obiteljske kuće u Drnišu.

Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni 50-godišnjak iz vatrenog je oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Velika potraga za osumnjičenim

Na terenu se nalazi velik broj policijskih službenika, a u tijeku su intenzivne mjere traganja za počiniteljem te kriminalističko istraživanje kojim se pokušavaju utvrditi sve okolnosti zločina.

Policija je potvrdila i da je osumnjičeni otprije poznat policiji.

Protiv njega je još 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.