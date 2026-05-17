Gradonačelnik Drniša: Grad nikada nije zaprimio nikakve prijave o agresivnom ponašanju ubojice

"Pa iskreno, još jednom iskrena sućut obitelji. Posjetili smo obitelj zajedno s ravnateljem škole, u kojoj je nekada bio, i trenerom, jer je mladić bio i vrhunski sportaš u našem košarkaškom klubu DOŠK. Osvajali su prva mjesta i ovo je veliki potres za naš grad, velika tragedija. Jedan miran grad koji je došao na stranice danas crne kronike", izjavio je gradonačelnik Dželalija za Dnevnik Nove TV.

Budući da je opasni i naoružani ubojica već gotovo 20 sati u bijegu, lokalne vlasti ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sigurnost djece. Gradonačelnik je izvijestio kako je donio službenu odluku da sutra, u ponedjeljak, zatvori vrata svih ustanova predškolskog odgoja. Istovremeno, odlukom šibensko-kninskog župana, sutra se u potpunosti otkazuje nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Drniša.