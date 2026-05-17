tomislav dželalija

Gradonačelnik Drniša: Grad nikada nije zaprimio nikakve prijave o agresivnom ponašanju ubojice

V. B.

17.05.2026 u 21:07

Tomislav Dželalija
Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija potvrdio je da je danas posjetio neutješnu obitelj ubijenog mladića, i to u pratnji ravnatelja škole te klupskog trenera

"Pa iskreno, još jednom iskrena sućut obitelji. Posjetili smo obitelj zajedno s ravnateljem škole, u kojoj je nekada bio, i trenerom, jer je mladić bio i vrhunski sportaš u našem košarkaškom klubu DOŠK. Osvajali su prva mjesta i ovo je veliki potres za naš grad, velika tragedija. Jedan miran grad koji je došao na stranice danas crne kronike", izjavio je gradonačelnik Dželalija za Dnevnik Nove TV.

Budući da je opasni i naoružani ubojica već gotovo 20 sati u bijegu, lokalne vlasti ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sigurnost djece. Gradonačelnik je izvijestio kako je donio službenu odluku da sutra, u ponedjeljak, zatvori vrata svih ustanova predškolskog odgoja. Istovremeno, odlukom šibensko-kninskog župana, sutra se u potpunosti otkazuje nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Drniša.

S obzirom na to da na drniškim ulicama vrije opravdani gnjev građana koji otvoreno optužuju institucije za nerad – jer je ubojica već odležao kaznu za ubojstvo djevojke iz devedesetih, a prošle mu je godine ponovno nađeno ilegalno oružje zbog kojeg je čekao suđenje na slobodi.

Gradonačelnik Dželalija je pojasnio da u gradsku upravu nikada nisu zaprimljene nikakve službene prijave o agresivnom ili ugrožavajućem ponašanju Kristijana Aleksića. Potvrdio je da je ubojica bio evidentiran u sustavu isključivo kao korisnik socijalne skrbi. Prema njegovim riječima, Grad se prema njemu ponašao strogo sukladno zakonskim okvirima te nisu postojale nikakve pravne prečace ni prepreke na temelju kojih bi lokalna samouprava mogla samostalno djelovati ili ga izolirati.

Policija u Drnišu Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

FOTO Ulazi u Drniš pod blokadom: Kontroliraju se sva vozila
Putnik iz aviona Croatia Airlinesa otkrio što im je rekao pilot o incidentu u Splitu
Izbori u Novoj Gradiški: Grgić protiv Trnke iz HDZ-a u drugom krugu

