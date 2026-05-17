Ravnatelj škole o mladiću ubijenom u Drnišu: Bio je uzoran učenik i sportaš

Ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu Hrvoje Pekas rekao je za HRT kako je mladić kojeg je sinoć ubio Kristijan Aleksić (50) bio uzoran učenik i sportaš te da je cijela zajednica potresena tragedijom
"Radi se o dečku koji je bio stvarno uzoran i dobar učenik, ali i sportaš. Obitelj je izuzetno dobra i plemenita, a o Luki mogu govoriti samo najbolje", rekao je Pekas za HRT.
Dodao je kako ga je vijest o ubojstvu duboko pogodila.
Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi.
Policija je objavila da je počinitelj od ranije poznat policiji te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Aleksić je, podsjetimo, već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.