potraga za ubojicom

Ravnatelj škole o mladiću ubijenom u Drnišu: Bio je uzoran učenik i sportaš

V. B.

17.05.2026 u 17:35

Hrvoje Pekas
Hrvoje Pekas Izvor: Screenshot / Autor: screenshot HRT
Ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu Hrvoje Pekas rekao je za HRT kako je mladić kojeg je sinoć ubio Kristijan Aleksić (50) bio uzoran učenik i sportaš te da je cijela zajednica potresena tragedijom

"Radi se o dečku koji je bio stvarno uzoran i dobar učenik, ali i sportaš. Obitelj je izuzetno dobra i plemenita, a o Luki mogu govoriti samo najbolje", rekao je Pekas za HRT.

Dodao je kako ga je vijest o ubojstvu duboko pogodila.

Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi.

Policija je objavila da je počinitelj od ranije poznat policiji te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija u Drnišu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Aleksić je, podsjetimo, već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

