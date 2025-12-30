Ovi podaci pokazuju u kakvom je stanju ruska vojska. Jedan podatak mogao bi zabrinuti Putina

Kad god bi Putin razgovarao s Trumpom, porastao bi broj osmrtnica ruskih vojnika koji se bore u Ukrajini, navodi BBC u svojoj analizi ruskih gubitaka. Među žrtvama sve je više dragovoljaca koji se javljaju vojsku bilo zbog visokih novčanih nagradi ili kako bi izbjegli dugogodišnje kazne u ruskim zatvorima u kojima su uvjeti često vrlo teški

Da se ruska vojska vodi logikom da imaju velik broj vojnika pa ih se ne libe poslati u napad koji završe s velikim gubicima ljudstva, dobro je znano. Čini se da je to i svojevrsni ponos koji je ostao u doktrini te vojske još od Drugog svjetskog rata i velikih gubitaka koje je tadašnja Crvena armija pretrpjela pod vodstvom generala Georgija Žukova sve dok nisu ušli u Berlin. Kako od početka punokrvne agresije na Ukrajinu 2022. godine, tako i u aktualnoj 2025. godini, s bojišnica redovno dolaze informacije o mnogobrojnim ubijenim ruskim vojnicima, a BBC je u svojoj analizi pokazao da su ruski gubici u Ukrajini zadnjih 10 mjeseci rasli brže nego u bilo koje razdoblju od početka invazije. Štoviše, navodi britanski javni servis, uspjeli su potvrditi gotovo 160 tisuća ljudi koji su poginuli ratujući za Rusiju u Ukrajini, a sami ruski izvori su objavili 40 posto više smrtovnica vojnika nego u istom razdoblju 2024. godine.

Analizu je donio ruski ogranak BBC-ija (BBC Russia) koji smrti ruskih vojnika od veljače 2022. godine prati u suradnji s neovisnim ruskim portalom Mediazona i skupinom volontera. Smrti potvrđuju na temelju službenih ruskih izvješća, ali i putem informacija iz novinarskih članaka, objava na društvenim mrežama kao i novim grobovima i spomen-obilježjima.

Gubici rastu što se više razgovara s Trumpom No, brojka od skoro 160 tisuća poginulih ruskih vojnika u proteklih 10 mjeseci, ustvari je vrlo 'konzervativna procjena' dok se stvarni broj poginulih smatra znatno većim. Naime, analiza groblja, ratnih memorijala i smrtovnica, ističu vojni stručnjaci s kojima je BBC razgovarao, obuhvaća tek 45 do 65 posto ukupnih gubitaka ruske vojske u Ukrajini. Britanski medij ističe da je broj objavljenih smrtovnica preliminarna procjena potvrđenih gubitaka. Međutim, neke informacije zahtijevaju dodatnu provjeru pa se kasnije odbacuju. No, već ta konzervativna procjena pokazuje promjene u borbenom intenzitetu, a neke slobodnije procjene ruskih smrti u Ukrajini sežu i u raspon od 243 tisuća pa sve do 352 tisuća poginulih ruskih vojnika.

BBC ističe i da se porast ruskih gubitaka može povezati sa sve češćim kontaktima ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te intenziviranim mirovnim pregovorima. Konkretno, siječanj 2025. godine je krenuo s relativno malim brojem smrtovnica u usporedbi s krajem 2024. godine, ali se broj povećao u veljači nakon prvog telefonskog razgovora Trumpa i Putina. Potom je zabilježen, prema grafu koji je objavila Mediazona vrhunac u kolovozu tijekom sastanka Putina i Trumpa na Aljasci, a zatim i u listopadu tijekom planiranja naposljetku propalog summita dvojice čelnika u Budimpeštu, kao i studenome kada je SAD predstavio mirovni plan u 28 točaka. Tada je, ističe BBC u prosjeku dnevno objavljivano 322 ruskih smrtovnica više nego u prosjeku 2024. godine.

Stradaju većinom 'dragovoljci' Također, dok su u prvim gubicima Rusije u Ukrajini 2022. godine stradavali pojedinci koji nisu imali previše veze s vojskom, nakon bitke za Advijsku u listopadu 2023. godine, sve je više žrtava među dobrovoljcima. Dmitrij Medvedev, zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti, naveo je ranije da se do listopada 2025. godine u vojsku prijavilo 336 tisuća ljudi, preko 30 tisuća dragovoljaca mjesečno. No, većinom je riječ o osobama koje su svojevoljno potpisale ugovor s vojskom, bilo zbog visokih novčanih nagradi ili zbog pomilovanja zbog problema sa zakonom, bilo iz demokratski opravdanih bilo neopravdanih razloga. Tako je jedan od tih poginulih Rusa i Murat Mukašev, politički aktivist koji je prosvjedovao za oslobađanje žestokog Putinovog protivnika Alekseja Navaljnog (koji je umro u zatvoru 2024. godine) te je 2022. godine redovno kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu putem društvenih mreža. Ruske vlasti su ga uhitile 2024. godine blizu njegovog doma u Moskvi, pod optužbom za 'trgovinu drogom velikih razmjera'.