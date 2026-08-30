Ova Ruskinja se ne boji Putina: 'Želiš građanski rat? Dobit ćeš ga'

Ruskinja Tatjana Sterkhova sina je izgubila na bojišnici u Ukrajini, a onda je snimila emotivan govor s posebnom porukom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Postoji li što jače i emotivnije od apela majke koja je izgubila sina u ratu?

Kako prenosi The Moscow Times, u videu se Sterkhova požalila na korupciju na frontu, Putina optužila za ubojstvo njezina sina i poslala značajnu poruku.

'Pokopala sam sina neki dan. Što se događa u našoj Rusiji? Vladimire Vladimiroviču Putine, što radiš? Ubijaš naše dečke! Ubijaš ih, ubijaš ih', može se čuti u videu koji je na platformi X objavio ruski Kholod.

Sterkhova je u videu rekla da je tijelo sina čekala godinu i osam mjeseci, a onda joj je ono vraćeno bez glave.

'Želiš li građanski rat? Uskoro ćeš ga dobiti', ističe u videu.

Navodi kako su vlasti 'prevarile narod', a žali se i kako će za smrt sina dobiti 'sitniš' od 60 000 rubalja (nešto više od 600 eura).

'Kažu da uskoro dolazi mobilizacija. Položit ću svoj život, neću dati svog drugog sina. Neću ga dati!', viče žena. 'Majke, ustanite, ustanite! Zašto nam ubijaju sinove? To je ruganje! Putine, kada ćeš sve ovo zaustaviti? Kada ćeš svugdje eliminirati svoje šakale?'

Navodi kako zapovjednici u vojsci profitiraju jer od vojnika traže novac, kako ih ne bi slali na prve crte bojišnice ili im dopustili odlazak.

'Želite dopust? Platite! Ne želite ići na prve crte? Platite! Koliko ćete ih još uništiti? Hoće li ovi vaši prokleti šakali, ovi prokleti časnici, profitirati na našim sinovima, na našim suzama? Dosta je više, dosta!', emotivno govori Sterkhova.

Prema procjenama Centra za strateške i međunarodne studije do lipnja 2026. godine poginulo je najmanje 450 tisuća ruskih vojnika u Ukrajini, a procjenjuje se da je stopa žrtava među mobiliziranim vojnicima od početka ruske agresije na Ukrajinu dosegla oko 60 posto.