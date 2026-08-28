Rusija u Ukrajini gubi više vojnika nego što ih stigne regrutirati

Iako svakog dana u ruske postrojbe stiže oko 1000 novih regruta, niti to nije dovoljno da se nadoknadi broj mrtvih i ranjenih na ruskoj bojišnici. Svakog mjeseca, oni gube 6000 ljudi više, nego što ih uspijevaju mobilizirati

Rusija svakog mjeseca gubi oko 6000 vojnika više nego što ih uspijeva regrutirati za rat u Ukrajini. Iako se ruske postrojbe popunjavaju s 1000 novih ljudi svakog dana, u posljednja dva mjeseca ni to nije dovoljno da se nadoknadi broj mrtvih i ranjenih, piše Guardian. "Procjenjujemo da razlika između broja ruskih gubitaka i broja novih regruta trenutačno iznosi oko 6000 mjesečno", izjavio je jedan zapadni dužnosnik, dodavši da je ruski predsjednik Vladimir Putin na to odgovorio eskalacijom i napadima na civile u Ukrajini. "Od početka srpnja ispaljeno je više od 360 projektila, čime se iskorištava manjak ukrajinske protuzrane obrane. Jasno je da Moskva ove zime želi slomiti ukrajinski moral uništavanjem energetskog sustava", dodao je dužnosnik.

Ekonomski i politički rizik Zapadni dužnosnici smatraju da bi nova masovna mobilizacija, koju Putin navodno planira, mogla imati velik ekonomski i politički rizik za Rusiju. Naime, nakon posljednje velike mobilizacije, ujesen 2022. godine, iz Rusije je izbjeglo oko milijun, mahom visokoobrazovanih Rusa. Kasnije ih se, pod raznim prijetnjama, vratilo manje od polovice. Uz to, nije baš sasvim jasno bi li ruska vojska mogla uopće prihvatiti tisuće novih regruta, s obzirom na nedostatak osobne opreme i časničkog kadra. Iako Putin gađa civile, nastojeći prividno sakriti činjenicu da ima limitirane mogućnosti za popunjavanje vojnih kadrova, Ukrajina gađa ruska naftna postrojenja, uzrokujući time slabljenje izvoza nafte i derivata (čak i nestašice goriva), a time i financiranja ruske vojske.