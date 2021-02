Otvoreno: Uskoro stiže platforma za cijepljenje, građani će moći sami izabrati cjepivo

U Hrvatskoj počinje cijepljenje i trećim cjepivom, kojega smo kupili najviše, AstraZenecinim. Njime će se cijepiti i stariji od 65 godina iako su neke europske zemlje od toga odustale jer nema dovoljno podataka o učinkovitosti za tu dobnu skupinu. S obzirom na nedovoljne količine "zapadnih cjepiva", je li došlo vrijeme da se razmotri model samostalnog uvoza, pa i ruskog cjepiva Sputnik? Kada će na red za cijepljenje doći mlađi od 65 godina? Kakvu će ulogu u tomu imati liječnici primarne zdravstvene zaštite? Vrijede li epidemiološke mjere jednako za sve?

- S dvije doze cijepili smo gotovo 40.000 ljudi, a plan je bio drugačiji. On je previđao veće isporuke cjepiva, sve se usporilo, ali svi kaskaju za ostvarenjem koje su željeli. Hrvatska je željela u ožujku imati milijun cijepljenih. To ćemo očito morati malo pričekati, rekla je Marija Bubaš odgovarajući na pitanje koliko Hrvatska zaostaje od prvotnog plana cijepljenja.

- Kašnjenje je kombinacija više faktora. AstraZeneca je dala naznake da će biti prvo cjepivo koje će biti registrirano, no na kraju je treće registrirano. Pfizer je prvi registriran i onda je bila i velika potražnja. Oni su očito odlučili da moraju presložiti svoje proizvodne kapcitete i nastao je velik zastoj u isporuci. Sad smo tu gdje jesmo i radimo što bolje možemo u zadanim okolnostima, dodala je.

- Mi liječnici obiteljske medicine nismo sudjelovali u nabavi cjepiva ni u izradi plana cijepljenja, što nam je izrazito žao. Držat ćemo se onoga što je odlučila EMA, Hrvatska agencija za lijekove, ono što preporučuju vodeći stručnjaci i instituacije u Hrvatskoj. Pacijenti nas danonoćno zovu, imaju puno dilema. Jedni se javljaju za cijepljenje, drugi odustaju, pitaju koje ćete cjepivo dobiti, kada ćete me zvati, hoćete li me zvati u prvoj grupi, mogu li se cijepiti i članovi obitelji istovremeno. Mi nemamo odgovor na niti jedno to pitanje. Niti jedan obiteljski liječnik u Hrvatskoj ne zna kada će početi cijepiti, kojim cjepivom, kojim tempom, naglasila je Ban Toskić.

Dodala je da su zazivali drugačiji plan cijepljenja - organiziranje punktova, mobilnih timova, osnivanje digitalne pratforme, ali to se do sada nije ostvarilo iako su ih neke županije shvatile ozbiljno. Bubaš je sve to izlaganje Ban Toskić usporedila s osjećajem kad se peče kolač.

- Onda Vam fali jedna stvar. Moram se obući i otići u trgovinu po to ako želim taj kolač, našalila se Bubaš.

- Puno ste nabrojali. Ništa od toga nije nemoguće i to je zapravo najbolje od svega. Može se sve riješiti, na svemu se radi. Ne smijemo zaboraviti kako je biti obiteljski liječnik kruh sa sedam kora. U ovim izvanrednim okolnosti zahtijeva još 1 posto napora više da se cijepljenje provede jer nam je to u javnozdravstvenom interesu, rekla je Bubaš.