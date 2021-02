Željka Karin stišava dramu oko AstraZenece: Učinkovitost cjepiva protiv gripe nekad je i 10-ak posto, pa se svejedno cijepimo!

Uz današnje pristizanje u Hrvatsku prvih doza cjepiva protiv koronavirusa britansko-švedskog proizvođača AstraZenece, kojeg je preko europskog mehanizma nabavke nabavljeno čak 2,7 milijuna doza, u dijelu javnosti proširila se i skepsa zbog njegove učinkovitosti - prije svega zbog odluke više europskih zemalja da njime ne cijepe osobe starije od 65 godina, ali i zbog niže učinkovitosti u sprečavanju oboljenja u odnosu na cjepiva Pfizer/BioNTecha i Moderne

'Zapravo, ono ima i neke svoje prednosti: recimo, učinkovitost već nakon primanja prve doze iznosi visokih 70 posto , za razliku od drugih cjepiva kod kojih se ona kreće oko 50 posto. Veći je i razmak između primanja dviju doza, od osam do čak 12 tjedana, pa je razina zaštite vrlo bitna, a to je dobro i zbog organizacije procesa cijepljenja. Ukratko, svako cjepivo u ovom trenutku je jako dobro i poželjno i ne treba čekati ili birati', uvjerava Karin.

Ona, inače, nije epidemiolog ili virolog, ali je kroz dugogodišnji rad i specijalizaciju iz školske medicine iznimno dobro upućena u obje grane medicine. Građanima daje plastičnu usporedbu sa sezonskim cjepivima protiv gripe:

'Njihova učinkovitost najčešće se kreće do maksimalnih 40 ili 50 posto, a nerijetko iznosi i znatno, znatno manje, ponekad i tek desetak posto. No svejedno se cijepimo jer se time pojavljuju znatno blaži simptomi bolesti u odnosu na one koji se nisu cijepili, a onda i višestruko manja mogućnost komplikacija i tragičnih ishoda ukoliko se zarazimo. Dakle učinkovitost u sprječavanju zaraze od 70 posto nakon prve doze i 80 do 90 posto nakon druge doze cjepiva protiv koronavirusa izuzetno je velika. A i ukoliko se kojim slučajem nađemo među ovih 10 do 20 posto osoba koje se zaraze i obole, klinička slika bit će nam neusporedivo blaža, a mogućnost fatalnog ishoda nepostojeća', objašnjava Karin.

O učinkovitosti cjepiva protiv gripe govore i podaci američkog Centra za kontrolu zaraznih bolesti (CDC), iz čega se vidi kako se u posljednjih desetak godina učinkovitost cjepiva protiv gripe kretala od 19 do 60 posto. Isti izvor navodi podatak da je u sezoni 2004./2005. učinkovitost tog cjepiva bila tek deset posto, što je u skladu s riječima šefice splitsko-dalmatinskog zavoda za javno zdravstvo.