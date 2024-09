Uz vatromet, Plenkovića i svu silu političara otvoren most Hercegovina

19.45 'Danas ispisujemo povijest, otvaramo novu stranicu. Uz svu svoju ljepotu, ovaj most omogućava i prometnu povezanost koja će poduprijeti gospodarski i ekonomski razvoj u regiji. Ovaj most ne spaja samo jug i sjever BiH već i koridor kroz Hrvatsku omogućavajući višestruki razvoj ekonomije i gospodarstva. BiH večeras otvara vrata Hrvatskoj i Europskoj uniji', rekla je predsjednica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto .

Most koji bi trebao spajati, a ne razdvajati (što neki očito ne razumiju), bi za korisnike trebao biti u funkciji od 5. rujna u podne, čime će svi oni koji putuju iz smjera Mostara prema Hrvatskoj, autocestom moći doći do graničnog prijelaza Bijača-Nova sela i nastaviti putovanje autocestom Dalmatina.

Rok probijen za 32 mjeseca

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj - Zvirovići potpisan je 20. lipnja 2019., a most je trebao biti gotov za 30 mjeseci. No na most su građani čekali neuobičajeno dugo, pa je on postao simbol lošeg planiranja i izgradnje cestovne mreže kroz tu zemlju, a posebice koridora Vc.

Most vrijedan 30 milijuna eura trebao je naime biti dovršen u listopadu 2022., no rasponska se konstrukcija uspjela spojiti tek u srpnju 2023., da bi u kolovozu prošle godine ta konstrukcija na jednom spoju napuknula.