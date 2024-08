Trostruki ubojica iz Sanskog Mosta u stabilnom stanju, cure detalji ubilačkog pohoda

'Trenutačno je u stabilnom stanju i izvan je životne opasnosti no to ne znači da se stanje ne može promijeniti', kazao je novinarima Marko Kantar, pročelnik odjela za torakalnu kirurgiju banjolučke bolnice.

Policija do četvrtak nije potvrdila identitet ubojice pravdajući to interesima istrage no mediji i svjedoci neposredno nakon zločina potvrdili su kako je riječ o zaposleniku gimnazije Mehmedu Vukaliću.

Nakon što je pucajući iz automatske puške ciljano ubio troje svojih kolega Vukalić je pokušao samoubojstvo pucajući u sebe u predjelu prsišta.

Kako je potvrdio liječnik Kantar on je pri tom ozlijedio pluća a u bolnici je operiran.