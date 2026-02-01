Otvorene prijave za zajmove za udomitelje za opremanje prostora

BOLJI UVJETI

Ovog tjedna otvorene su prijave za zajmove namijenjene udomiteljima, za ulaganja u opremanje prostora kako bi se osigurali bolji uvjeti života u udomiteljskim obiteljima, a dosad je zaprimljeno 47 zahtjeva, navode u Ministarstva rada i socijalne politike

Financijski instrument 'Zajmovi za socijalne usluge u zajednici', putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,(HAMAG-BICRO), vrijedan je 11 milijuna eura. Riječ je novoj mjeri potpore udomiteljima koja se po prvi put na nacionalnoj razini financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U Hrvatskoj je krajem siječnja registrirano 2277 udomitelja, među kojima je 1297 udomitelja za djecu i 980 za odrasle osobe. U tim je obiteljima smješteno 5499 osoba, odnosno 2253 djeteta i 3241 odrasla osoba.

Zajmovi su namijenjeni ulaganjima u prostorne i tehničke uvjete udomiteljskih obitelji, a s poboljšanjem kvalitete skrbi i smještajnih kapaciteta jača se deinstitucionalizacija te udomiteljstvo razvija kao ključan oblik skrbi u zajednici, kažu u Ministarstvu.

Udomiteljima su na raspolaganju povoljni zajmovi od 5000 do 50.000 eura, s kamatnom stopom od 0,1 posto, bez naknade za obradu, s rokom otplate do 15 godina te mogućnošću otpisa do 50 posto glavnice ako se ispunjavaju propisani kriteriji i uredno izvršavaju ugovorne obveze.

Sredstva se mogu koristiti za izgradnju, dogradnju ili renovaciju nekretnina, kupnju opreme i namještaja, prilagodbu prostora osobama s invaliditetom ili za uređenje i opremanje okućnice, poput prostora za rekreativne aktivnosti i dječja igrališta.

Mogu se iskoristiti i za poboljšanje energetske učinkovitosti, poput obnove fasade, krova, zamjene stolarije ili sustava grijanja. Time se istodobno podiže kvaliteta skrbi i smanjuju dugoročni troškovi života. Za dodjelu zajma mogu se prijaviti udomitelji koji imaju važeći status udomitelja i koji u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje šest mjeseci u kontinuitetu skrbe o barem jednom korisniku.

Dodatni uvjeti su da podnositelj ima do 70 godina u trenutku dospijeća posljednje rate, vlasnik je ili suvlasnik nekretnine u koju se ulaže, nema blokiran žiro-račun te da uredno podmiruje sva postojeća financijska zaduženja. Prijave se obavljaju online a detalji su dostupni na stranicama HAMAG-BICRO.

Instrument je dio Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te se provodi putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u razdoblju 2025.- 2029., a Ministarstvo rada sudjelovalo je u njegovu osmišljavanju.

