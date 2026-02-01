PROGNOZA

Veljača prevrtljača: Najavljena promjena vremena u novom tjednu

01.02.2026 u 09:09

Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
U unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, češću u Gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 6, na Jadranu od 10 do 15 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju

Idući tjedan na kopnu i moru

Novi tjedan na kopnu počinje podjednako hladno, no uz izgledna sunčana razdoblja. Ipak, od utorka promjenjivije: južina, porast temperature, kao i vjerojatnosti za mjestimičnu kišu, osobito u zapadnijim krajevima, dok u srijedu u gorju može biti obilnije količine, navodi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Na Jadranu ponedjeljak u znaku slabljenja bura i barem djelomice sunčanog vremena. Od utorka po jakom na udare olujnom jugu, posebice u srijedu, a malo će popustiti u drugoj polovici tjedna. Svakodnevno valja računati na kišovite prilike, već u utorak obilnija kiša na širem riječkom području, a zatim moguće lokalno i duž ostatka obale. Temperatura s južinom malo viša, prije svega ona jutarnja.

