Veljača prevrtljača: Najavljena promjena vremena u novom tjednu

Idući tjedan na kopnu i moru

Novi tjedan na kopnu počinje podjednako hladno, no uz izgledna sunčana razdoblja. Ipak, od utorka promjenjivije: južina, porast temperature, kao i vjerojatnosti za mjestimičnu kišu, osobito u zapadnijim krajevima, dok u srijedu u gorju može biti obilnije količine, navodi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Na Jadranu ponedjeljak u znaku slabljenja bura i barem djelomice sunčanog vremena. Od utorka po jakom na udare olujnom jugu, posebice u srijedu, a malo će popustiti u drugoj polovici tjedna. Svakodnevno valja računati na kišovite prilike, već u utorak obilnija kiša na širem riječkom području, a zatim moguće lokalno i duž ostatka obale. Temperatura s južinom malo viša, prije svega ona jutarnja.