Rukometaši oduševili državni vrh: 'Uživajte u uspjehu jer ste ga itekako zaslužili'

'Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu. A srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu. Još jednom čestitam hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurdssonu!', objavio je na Facebooku predsjednik Zoran Milanović.

Čestitka stigla i od predsjednika Sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom rukometnom prvenstvu održanom u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, u kojoj stoji:

'Dragi hrvatski rukometaši, iskreno i od srca vam čestitam na novom impresivnom ostvarenju - osvajanju brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

U protekla dva tjedna uspjeli ste sve ljubitelje sporta u Domovini ponovno prikovati za televizijske ekrane. Kao i toliko puta dosad, svjedočili smo vašem zajedništvu u bespoštednoj borbi za hrvatski dres, vašem nevjerojatnom htijenju, mnogim ozljedama unatoč, te vašoj izuzetnoj mentalnoj snazi i rukometnoj vještini. Svojim ste novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa. Uživajte u svome uspjehu jer ste ga itekako zaslužili!

Vjerujem kako ste svjesni da su vaši vrhunski rezultati, svjetska i europska medalja unutar samo jedne godine, ujedno i najbolja moguća promocija rukometa kao sporta i poticaj novim naraštajima hrvatske djece da se sportom što aktivnije bave. Svima vam želim da vas i u nastavku karijere prati obilje zdravlja, sportske drskosti i motivacije za nove vrhunske dosege. Iščekujući vaš skori slavljenički povratak u Hrvatsku, još jednom čestitam svima vama, kao i izborniku Daguru Sigurdssonu, cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom rukometnom savezu!', napisao je Jandroković.

Plenković: Hrvatska ima europsku broncu!

Na društvenim mrežama oglasio se i premijer Andrej Plenković.

'Od srca čestitamo hrvatskim rukometašima na izvrsnoj igri na Europskom rukometnom prvenstvu i osvajanju još jedne medalje. Zahvaljujući vašoj borbenosti, hrabrosti i talentu Hrvatska je u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ponosni smo na vas i radujemo se budućim uspjesima!', objavio je Plenković.