Rukometaši oduševili državni vrh: 'Uživajte u uspjehu jer ste ga itekako zaslužili'

Hrvatskim rukometašima, koji su na Europskom rukomentnom prvenstvu osvojili brončanu medalju, stižu čestitke sa svih strana. Oduševljenje nisu krili ni najviši državni dužnosnici
'Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu. A srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu. Još jednom čestitam hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurdssonu!', objavio je na Facebooku predsjednik Zoran Milanović.
Čestitka stigla i od predsjednika Sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom rukometnom prvenstvu održanom u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, u kojoj stoji:
'Dragi hrvatski rukometaši, iskreno i od srca vam čestitam na novom impresivnom ostvarenju - osvajanju brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
U protekla dva tjedna uspjeli ste sve ljubitelje sporta u Domovini ponovno prikovati za televizijske ekrane. Kao i toliko puta dosad, svjedočili smo vašem zajedništvu u bespoštednoj borbi za hrvatski dres, vašem nevjerojatnom htijenju, mnogim ozljedama unatoč, te vašoj izuzetnoj mentalnoj snazi i rukometnoj vještini. Svojim ste novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa. Uživajte u svome uspjehu jer ste ga itekako zaslužili!
Vjerujem kako ste svjesni da su vaši vrhunski rezultati, svjetska i europska medalja unutar samo jedne godine, ujedno i najbolja moguća promocija rukometa kao sporta i poticaj novim naraštajima hrvatske djece da se sportom što aktivnije bave. Svima vam želim da vas i u nastavku karijere prati obilje zdravlja, sportske drskosti i motivacije za nove vrhunske dosege. Iščekujući vaš skori slavljenički povratak u Hrvatsku, još jednom čestitam svima vama, kao i izborniku Daguru Sigurdssonu, cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom rukometnom savezu!', napisao je Jandroković.
Plenković: Hrvatska ima europsku broncu!
Na društvenim mrežama oglasio se i premijer Andrej Plenković.
'Od srca čestitamo hrvatskim rukometašima na izvrsnoj igri na Europskom rukometnom prvenstvu i osvajanju još jedne medalje. Zahvaljujući vašoj borbenosti, hrabrosti i talentu Hrvatska je u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ponosni smo na vas i radujemo se budućim uspjesima!', objavio je Plenković.