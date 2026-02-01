Iran proglasio europske vojske 'terorističkim skupinama': 'Pokoravate se SAD-u'

Ghalibaf i zastupnici bili su odjeveni u uniformu IRGC-a u znaku solidarnosti. Nisu još jasne neposredne posljedice ove odluke.

'U skladu s člankom 7. Zakona o protumjerama u vezi proglašenja Korpusa islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske europskih zemalja smatraju se terorističkim skupinama', rekao je Ghalibaf parlamentu. 'Pokušavajući napasti Revolucionarnu gardu... Europljani su si zapravo pucali u nogu i ponovno donijeli odluku protiv interesa svog naroda slijepo se pokoravajući Amerikancima', rekao je Ghalibaf zastupnicima.

EU je u četvrtak označio simboličnu promjenu u svom pristupu iranskom vodstvu proglasivši Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, nakon najkrvavijeg obračuna s prosvjedima u Islamskoj Republici od njezina osnutka 1979. godine.

Odluka, kojom se IRGC pridružio skupinama poput Islamske države i Al-Kaide, predstavlja simboličnu promjenu europskog pristupa prema iranskom vodstvu. Neke članice EU-a, predvođene Francuskom, dugo su se opirale da se IRGC proglasi terorističkom organizacijom.

'Represija ne smije ostati bez odgovora. Ministri vanjskih poslova upravo su poduzeli odlučan korak da se IRCG označi terorističkom organizacijom', objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u četvrtak na X-u.

Ghalibaf je dodao da će parlamentarna komisija za nacionalnu sigurnost raspravljati o protjerivanju vojnih atašea zemalja EU-a i po tom pitanju kontaktirati s iranskim ministarstvom vanjskih poslova. Osnovana nakon iranske Islamske revolucije 1979. godine radi zaštite šijitskog klerikalnog sustava vlasti, Revolucionarna garda ima veliki utjecaj u zemlji, kontrolirajući dijelove gospodarstva i oružanih snaga.