Osniva se 'Odbor za mir', Trump u Davosu danas potpisuje povelju

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak će na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu formalno predstaviti i potpisati povelju svog tzv. Odbora za mir – novog međunarodnog tijela za rješavanje sukoba, čije stalno članstvo navodno stoji milijardu dolara te na čijem će čelu biti sam Trump

Inicijativa, koja je u početku bila zamišljena kao mehanizam za nadzor obnove Pojasa Gaze, u međuvremenu je znatno proširena, što je izazvalo zabrinutost i otvoreno protivljenje dijela europskih država jer smatraju da se želi nametnuti kao alternativa Ujedinjenim narodima. Prema navodima visokog dužnosnika Bijele kuće, tridesetak svjetskih čelnika zasad je pristalo sudjelovati u radu Odbora za mir, od nešto više od 50 država kojima je Washington uputio pozivnice. Svečano potpisivanje povelje održat će se na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u švicarskom gradu Davosu, oko 10.30 sati.

Među državama koje su prihvatile sudjelovanje u novom Odboru su ključni američki saveznici na Bliskom istoku – Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Jordan, Katar i Egipat. Pristupit će mu i članice NATO-a Turska i Mađarska, čiji su čelnici posljednjih godina izgradili bliske osobne odnose s Trumpom. Drugi ključni američki saveznici, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Rusiju, Kinu i Japan, zasad se nisu izjasnili, iako je glasnogovornik njemačke vlade rekao da kancelar Friedrich Merz neće prisustvovati svečanosti potpisivanja povelje.

Donald Trump u Davosu

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je još prerano znati hoće li se Odboru pridružiti i Hrvatska jer je riječ o dokumentu koji se treba proučiti i o njemu konzultirati. Ukrajina je rekla da njeni diplomati razmatraju pozivnicu, no predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je za njega teško zamisliti sudjelovanje u bilo kakvom odboru s Rusijom nakon četiri godine rata. 9.05 Američki veleposlanik u Izraelu otkrio nove detalje o 'Odboru za mir' Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee odbacio je tvrdnje da bi države koje se uključe u rad Trumpova Odbora za mir morale platiti 'ulaznicu' od milijardu dolara, no potvrdio je da će se od članica očekivati financijski doprinos obnovi Pojasa Gaze, piše Al Jazeera. U intervjuu za Izraelsku radioteleviziju (IBA) Huckabee je rekao da se u javnosti pojavilo 'mnogo netočnih interpretacija' o financijskoj strukturi nove inicijative, naglasivši da se ne radi o fiksnoj članarini, već o obvezama koje će se definirati kroz konkretne projekte obnove i stabilizacije.

Huckabee je rekao i kako je uvjeren da će Izrael uskoro otvoriti granični prijelaz Rafah, koji povezuje Pojas Gaze s Egiptom. Taj prijelaz i dalje je zatvoren, unatoč primirju iz listopada 2025., koje predviđa njegovo otvaranje u oba smjera. Zatvaranje Rafaha već mjesecima predstavlja jednu od ključnih prepreka dostavi humanitarne pomoći i pokretanju ozbiljnijih obnoviteljskih aktivnosti u Gazi, a njegovo eventualno otvaranje tumačilo bi se kao važan signal političke volje za provedbu šireg mirovnog plana. 8.30 Tko je zasad odbio Trumpovu pozivnicu? Više europskih država odbilo je sudjelovanje, barem u ovoj fazi, upozoravajući na nejasnu prirodu novog tijela i njegov odnos prema Ujedinjenim narodima. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot poručio je da Pariz podupire američki mirovni plan, ali ne i osnivanje nove organizacije: ''Da' provedbi mirovnog plana koji je predstavio predsjednik Sjedinjenih Država, koji snažno podupiremo, ali 'ne' stvaranju organizacije kakva je sada zamišljena, a koja bi zamijenila Ujedinjene narode', rekao je Barrot.