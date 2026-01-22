uživo

Osniva se 'Odbor za mir', Trump u Davosu danas potpisuje povelju

I.V.

22.01.2026 u 08:43

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak će na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu formalno predstaviti i potpisati povelju svog tzv. Odbora za mir – novog međunarodnog tijela za rješavanje sukoba, čije stalno članstvo navodno stoji milijardu dolara te na čijem će čelu biti sam Trump

Inicijativa, koja je u početku bila zamišljena kao mehanizam za nadzor obnove Pojasa Gaze, u međuvremenu je znatno proširena, što je izazvalo zabrinutost i otvoreno protivljenje dijela europskih država jer smatraju da se želi nametnuti kao alternativa Ujedinjenim narodima.

Prema navodima visokog dužnosnika Bijele kuće, tridesetak svjetskih čelnika zasad je pristalo sudjelovati u radu Odbora za mir, od nešto više od 50 država kojima je Washington uputio pozivnice. Svečano potpisivanje povelje održat će se na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u švicarskom gradu Davosu, oko 10.30 sati.

Među državama koje su prihvatile sudjelovanje u novom Odboru su ključni američki saveznici na Bliskom istoku – Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Jordan, Katar i Egipat. Pristupit će mu i članice NATO-a Turska i Mađarska, čiji su čelnici posljednjih godina izgradili bliske osobne odnose s Trumpom.

Drugi ključni američki saveznici, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Rusiju, Kinu i Japan, zasad se nisu izjasnili, iako je glasnogovornik njemačke vlade rekao da kancelar Friedrich Merz neće prisustvovati svečanosti potpisivanja povelje.

Donald Trump u Davosu Izvor: EPA / Autor: LAURENT GILLIERON

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je još prerano znati hoće li se Odboru pridružiti i Hrvatska jer je riječ o dokumentu koji se treba proučiti i o njemu konzultirati.

Ukrajina je rekla da njeni diplomati razmatraju pozivnicu, no predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je za njega teško zamisliti sudjelovanje u bilo kakvom odboru s Rusijom nakon četiri godine rata.

9.05 Američki veleposlanik u Izraelu otkrio nove detalje o 'Odboru za mir'

Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee odbacio je tvrdnje da bi države koje se uključe u rad Trumpova Odbora za mir morale platiti 'ulaznicu' od milijardu dolara, no potvrdio je da će se od članica očekivati financijski doprinos obnovi Pojasa Gaze, piše Al Jazeera.

U intervjuu za Izraelsku radioteleviziju (IBA) Huckabee je rekao da se u javnosti pojavilo 'mnogo netočnih interpretacija' o financijskoj strukturi nove inicijative, naglasivši da se ne radi o fiksnoj članarini, već o obvezama koje će se definirati kroz konkretne projekte obnove i stabilizacije.

Mike Huckabee
Mike Huckabee Izvor: EPA / Autor: Al Drago / POOL

Huckabee je rekao i kako je uvjeren da će Izrael uskoro otvoriti granični prijelaz Rafah, koji povezuje Pojas Gaze s Egiptom. Taj prijelaz i dalje je zatvoren, unatoč primirju iz listopada 2025., koje predviđa njegovo otvaranje u oba smjera.

Zatvaranje Rafaha već mjesecima predstavlja jednu od ključnih prepreka dostavi humanitarne pomoći i pokretanju ozbiljnijih obnoviteljskih aktivnosti u Gazi, a njegovo eventualno otvaranje tumačilo bi se kao važan signal političke volje za provedbu šireg mirovnog plana.

8.30 Tko je zasad odbio Trumpovu pozivnicu?

Više europskih država odbilo je sudjelovanje, barem u ovoj fazi, upozoravajući na nejasnu prirodu novog tijela i njegov odnos prema Ujedinjenim narodima.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot poručio je da Pariz podupire američki mirovni plan, ali ne i osnivanje nove organizacije: ''Da' provedbi mirovnog plana koji je predstavio predsjednik Sjedinjenih Država, koji snažno podupiremo, ali 'ne' stvaranju organizacije kakva je sada zamišljena, a koja bi zamijenila Ujedinjene narode', rekao je Barrot.

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys

Norveška je također odbila poziv, uz obrazloženje da prijedlog otvara niz neodgovorenih pitanja koja zahtijevaju dodatne razgovore s Washingtonom. Švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je da Stockholm neće pristupiti Odboru u obliku koji nalaže trenutni osnivački dokument.

Najdalje je zasad otišla Slovenija. Premijer Robert Golob upozorio je da bi mandat Odbora mogao potkopati međunarodni poredak utemeljen na Povelji UN-a.

8.20 Što je 'Odbor za mir'?

Ideja o Odboru za mir prvi je put predstavljena u rujnu, na marginama Opće skupštine UN-a, kao instrument za potporu upravljanju, obnovi i gospodarskom oporavku Pojasa Gaze. Međutim, u povelji ovog novog tijela – dokumentu od 11 stranica, podijeljenog u osam poglavlja i 13 članaka – Gaza se uopće ne spominje.

Umjesto toga, predviđa se širok mandat nove međunarodne organizacije koja bi trebala 'promicati stabilnost, obnoviti pouzdano i zakonito upravljanje te osigurati trajni mir u područjima pogođenima ili ugroženima sukobima'.

Struktura upravljanja ima tri razine: sam Odbor za mir, izvršni odbor i predsjednika s iznimno širokim ovlastima. Na vrhu se nalazi tzv. osnivačko izvršno vijeće, dok Odbor odlučuje o proračunu, politici i ključnim imenovanjima.

Izvršni odbor broji sedam članova, a zadužen je za provedbu misije. Među njegovim članovima su bivši britanski premijer Tony Blair, američki državni tajnik Marco Rubio te Jared Kushner, Trumpov zet i jedan od ključnih arhitekata bliskoistočne politike njegove administracije.

Na čelu cijele strukture nalazi se sam Trump, koji ima konačnu riječ u tumačenju povelje te pravo veta na ključne odluke, uključujući izbacivanje članica i poteze izvršnog odbora.

Administracija u Washingtonu Odbor za mir predstavlja kao fleksibilniji i učinkovitiji mehanizam za rješavanje međunarodnih kriza. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi se moglo raditi o paralelnom sustavu koji slabi ulogu UN-a i dodatno fragmentira globalni poredak.

