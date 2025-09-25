Optužnica protiv Beroša i Petrača konačno na stolu zagrebačkog Županijskog suda

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u petak bi trebalo početi raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poduzetnika Hrvoja Petrača i još šestorice suokrivljenika za korupciju pri nabavi medicinske opreme u aferi Mikroskopi

Korupcijom je u ovom slučaju državni proračun navodno oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar osumnjičen je da je primio 75.000 eura.

Uz Beroša i Hrvoja Petrača, koji se predao hrvatskim vlastima nakon osam mjeseci bijega, aferom prodavanja medicinske opreme po višestruko uvećanim cijenama obuhvaćeni su Petračevi sinovi Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder, bivši predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimir Rotim, ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić i Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a. Mediji su ranije pisali da su Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i Pozder sve optužbe priznali na ispitivanju u Uskoku koje je prethodilo podizanju optužnice. Ako je netko od optuženika pristao na sporazumnu presudu nakon priznanja nedjela i nagodbe s tužiteljstvom to bi moglo biti poznato već u petak. Prema Zakonu o kaznenom postupku, optužno vijeće u konačnici optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.

Vili Beroš izašao iz Remetinca







Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što je Uskok u studenome prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Hrvoje Petrač dolazi u USKOK







