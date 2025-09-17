'Nekad se čuda ipak događaju': Bauk pohvalio Turudića

Ipak, na samom kraju, SDP-ov Arsen Bauk pohvalio je činjenicu da je Turudić svih deset sati bio u Sabornici i odslušao sve rasprave.

Oporbi je zasmetala i ocjena glavnog državnog odvjetnika da su neki zastupnici svojim izjava ometali istrage, prozivali su ga da mu prevencija korupcije ne znači ništa, zamjerili su mu odnos prema medijima.

U desetosatnoj raspravi , lijeva je oporba glavnog državnog odvjetnika Turudića često napadala na osobnoj razini , nazivala ga 'problematičnim', tvrdila da 'voli svjetla reflektora i brzu vožnju', opetovala kako je HDZ-ov 'dečko koji štiti HDZ-ove dečke i cure'.

Naglasio je i što bi u budućnosti volio čuti od glavnog državnog odvjetnika.

"Voljeli bismo čuti manje političkih izjava, odnosno onih koji se tako mogu shvatiti, želimo da u Vašem budućem izvješću bude više prava, pravde i struke, a manje političkih izjava", rekao je SDP-ov zastupnik glavnom državnom odvjetniku Turudiću.

„Nije dobro kad političari sude, ali ni kad se pravosudni dužnosnici prekomjerno bave politikom“, dodao je Bauk.

Mažar (HDZ); Izvješće pokazalo pomake u radu državnih odvjetništava

SDP-ovu pohvalu na Turudićev račun, Nikola Mažar (HDZ) pripisao je činjenici da neka čuda, ipak, događaju.

Konstatirao je kako je Izvješće pokazalo određene pomake u radu državnih odvjetništava, konkretno u vezi ažurnosti i broja riješenih predmeta, te da su svi djelatnici DORH-a i USKOK-a svoj rad obavljali savjesno, odgovorno i profesionalno.

Željeli bismo da buduće izvješće bude još kvalitetnije i bolje, a da glavni državni odvjetnik i DORH imaju što manje posla, jer bi to bila poruka da Hrvatska napreduje na svom putu, smanjuje stopu kriminala i korupcije, dodao je HDZ-ov Mažar.

Turudić: O izvješću DORH-a se nije raspravljalo - zato što je dobro

Sam Turudić nije iskoristio mogućnost završno se obratiti zastupnicima, no u izjavi novinarima je naglasio kako se o njegovu Izvješću nije raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri.

Kad bi rezultati bili loši, onda bi se raspravljalo, kazao je i konstatirao kako se „sve svelo na druge stvari“.

„To je predstava koja služi nekim saborskim zastupnicima za njihovu promociju“, zaključio je.

O Turudićevu Izvješću, Sabor će glasovati kad se za to steknu uvjeti, najavio je potpredsjednik Sabora Ivan Penava (DP).