Turudić u Saboru: 'Od podneva nisam čuo ništa vrijedno spomena'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je u srijedu da se u Saboru tijekom cjelodnevne rasprave o izvješću DORH-a za 2024. nije govorilo o meritumu, već o međusobnim obračunima zastupnika, 'ustaškim pozdravima' i sl. dok su rezultati državnih odvjetništava, koji su dobri, ostali po strani
'Od podneva nisam čuo ništa vrijedno spomena. O izvješću Državnog odvjetništva RH me se zapravo uopće nije pitalo, a trebalo se govoriti o građanskom odjelu, arbitražama ili primjeni zakona o sudovima za mlade. Sve se svelo na predstavu za osobnu promociju pojedinih zastupnika', izjavio je Turudić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Istaknuo je kako je danas doživio niz uvreda pojedinih oporbenih zastupnika, ali na to je, kaže, navikao.
'Od nekih ljudi ne očekujem ništa drugo jer nemaju argumente. O izvješću DORH-a se nije raspravljalo zato što je ono dobro i jer su rezultati dobri. Da su rezultati loši, sigurno bi bilo puno rasprave', dodao je.
Ranije tijekom saborske rasprave predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je izvješće DORH-a farsom, ustvrdivši da Turudić 'od prvog dana štiti HDZ' te da nema legitimitet jer je 'uz podršku premijera Andreja Plenkovića izbjegao sigurnosnu provjeru'. Dodao je i da nesavjesno obnaša svoju dužnost.
Referirajući se na te tvrdnje, glavni državni odvjetnik Turudić je naglasio kako Hajdaš Dončić već godinama iznosi dezinformacije.
'Htio sam ilustrirati da se neću ponašati kao on, da se neću služiti metodama kojima se on služi', dodao je.
Slučaj Petrač - Beroš
Govoreći o slučaju Petrač-Beroš, o kojem bi optužno vijeće trebalo raspravljati za dva tjedna, Turudić je odbacio tvrdnje da je razgovarao s okrivljenikom Petračem.
Naglasio je kako je pravno bilo lako predvidjeti da će, budući da je osoba u bijegu, istražni zatvor trajati dugo, a da eventualno predstavljanje na temelju sporazuma može uslijediti tek nakon potvrde optužnice.