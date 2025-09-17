Turudić u Saboru: 'Od podneva nisam čuo ništa vrijedno spomena'

'Od podneva nisam čuo ništa vrijedno spomena. O izvješću Državnog odvjetništva RH me se zapravo uopće nije pitalo, a trebalo se govoriti o građanskom odjelu, arbitražama ili primjeni zakona o sudovima za mlade. Sve se svelo na predstavu za osobnu promociju pojedinih zastupnika', izjavio je Turudić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Istaknuo je kako je danas doživio niz uvreda pojedinih oporbenih zastupnika, ali na to je, kaže, navikao.

'Od nekih ljudi ne očekujem ništa drugo jer nemaju argumente. O izvješću DORH-a se nije raspravljalo zato što je ono dobro i jer su rezultati dobri. Da su rezultati loši, sigurno bi bilo puno rasprave', dodao je.