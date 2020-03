Oporba se u Saboru obrušila na Vladu: Donose požarne mjere, potreban je oprost poreznih dugova

Oporbeni saborski zastupnici smatraju da su su nedostatne i zakašnjele Vladine mjere pomoći gospodarstvu jer odgoda plaćanja poreznih i dugova obaveznih doprinosa neće bitno pomoći pa traže otpis dugovanja. Arsen Bauk (SDP) ocijenio je da Vlada pokušava kupiti vrijeme i donosi vatrogasne mjere kojima pokušava ublažiti krizu.

"Dajemo bianco mjenicu Vladi", rekao je Bauk najavivši da će podržati paket predloženih mjera i zakona ne zato što su dobre, nego jer bi bez njih bilo još gore. Moramo biti svjesni situacije i kakvi nas sve problemi očekuju, upozorio je Bauk upitavši što ako mjere suzbijanja epidemije ne budu dale rezultate i ako ljudi ne budu mogli raditi. O svemu tome treba razmišljati, istaknuo je Bauk napomenuvši kako nisu zaboravili Vladine nepodopštine, ali da one trenutno nisu prioritet.

Mirando Mrsić (Demokrati) izrazio je zahvalnost zdravstvenim djelatnicima koji se kako je rekao, nalaze na prvoj crti bojišnice protiv koronavirusa ustvdivši kako smo u ratu. Potrebno je maksimalno smanjiti pritisak na zdravstveni sustav ocijenivši kako je dobro da nemamo veli porast novooboljelih.

Branko Hrg (Klub HDS, HSLS, HDSSB) je dao potporu predloženom Vladinom paketu mjera ocijenivši da je vlada reagirala pravovremeno, staloženo, otvoreno i smirujuće i to treba očuvati. Izrazivši zahvalnost svima koji upravljaju sustavom, Hrg je dodao kako će kriza vjerojatno ići dalje, no "ne smijemo dopustiti atmosferu panike".

Upozorio je na problem turističkih i ugostiteljskih djelatnika osobito u kontinentalnom dijelu zemlje koji neće moći plaćati svoje porezne obaveze pa je apelirao na poreznu upravu da o tome vodi računa i da ih ne ovršuje momentalno.

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) najavio je potporu predloženim Vladinim mjerama odnosno olakšicama za gospodarske subjekte u nastaloj krizi zbog epidemije koronavirusa. Potrebno je održati gospodarski rast ili bar zaustaviti pad BDP-a i očuvati likvidnost uz očekivanu dodatno povećanje potreba zdravstva, dodao je Pupovac.

Upozorio je kako hrvatsko gospodarstvo ne može počivati samo na turizmu i uništenoj poljoprivredi. Apelirao je na solidarnost Europske unije prema slabije gospodarski razvijenim zemljama poručivši kako nam ne treba EU u kojoj svaka zemlja gleda isključivo samo sebe i u tom smislu pozvao premijera Andreja Plenkovića da iskoristi svoj utjecaj da pozove zemlje članice EU na solidarnost s obzirom na moguće posljedice širenja koronavirusa.

Miro Bulj (Klub Mosta) ustvrdio je kako je u Hrvatskoj rat protiv nevidljivog neprijatelja, a na djelu ratno profiterstvo. Po njegovim riječima, ako je zaštitna maska prije koronavirusa bila 50 lipa, a danas 12 kuna, i ako premijer i svi svjetski čelnici kažu da smo u ratu, onda je to klasično ratno profiterstvo. Netko sada na žrtvi stvara kapital, slično je bilo i u Domovinskom ratu. To treba osuditi jednako kao i one koji krše samoizolaciju, smatra Bulj.

Upozorio je na problem uništene poljoprivrede i stočarstva i enorman uvoz poljoprivrednih proizvoda i mesa i da zbog toga Hrvatska nije samodostatna. Ocijenio je kako se predloženim mjerama samo odgađa propast za 3 mjeseca. Zatražio je što prije podnošenje prijedloga rebalansa državnog proračuna i upumpavanje novca u očuvanje radnih mjesta.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) također je zatražio oprost, a ne odgodu otplate poreznih dugova, a od Vlade odustajanje od nabave novih 235 službenih vozila u krizi nastaloj zbog epidemije koronavirusa.