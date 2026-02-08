Opet se oglasio HEP: Ovo su kvartovi u kojima je proradilo grijanje

Isporuka toplinske energije za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode omogućena je dijelu Vrbika i Martinovke te naseljima Zapruđe, Sopot, Siget, Trnsko i dijelu Središća te Cvjetnom naselju, poručili su iz HEP Toplinarstva u nedjelju navečer pozivajući građane na strpljenje
U sljedećim satima očekuje se povratak opskrbe u naseljima Kruge, Borovje, Savica, Folnegovićevo naselje i Sigečica. Ispitivanje sustava te punjenje i podizanje temperature vrelovoda traje i dalje jednakim maksimalnim kapacitetom, dodaje se u priopćenju. HEP moli građane koji još uvijek nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje.
U ranim jutarnjim satima došlo je do ispada istočne vrelovodne mreže u gradu Zagrebu te posljedično obustave isporuke toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica.
Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže od ranih jutarnjih sati rade sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže, postupno se pušta toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu, stoji u priopćenju.