Opet se oglasio HEP: Ovo su kvartovi u kojima je proradilo grijanje

U sljedećim satima očekuje se povratak opskrbe u naseljima Kruge, Borovje, Savica, Folnegovićevo naselje i Sigečica. Ispitivanje sustava te punjenje i podizanje temperature vrelovoda traje i dalje jednakim maksimalnim kapacitetom, dodaje se u priopćenju. HEP moli građane koji još uvijek nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje.

U ranim jutarnjim satima došlo je do ispada istočne vrelovodne mreže u gradu Zagrebu te posljedično obustave isporuke toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica.