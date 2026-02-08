ispad sustava

Dva zagrebačka naselja dobila su grijanje: Popravci još uvijek traju

M.Da.

08.02.2026 u 14:47

Na Vrbiku je vraćeno grijanje - ilustracija
Na Vrbiku je vraćeno grijanje - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Dok radnici HEP-Toplinarstva traže mjesto gdje je nastao kvar, postupno puštaju toplu vodu u dijelve sustava koje su provjerili. Tako su tijekom dana grijanje dobili žitelji Vrbika i Cvjetnog naselja

Zbog kvara na toplani na zagrebačkoj Savici, bez grijanja i tople vode ostalo je oko 50.000 građana. Opskrba je prekinuta u Novom Zagrebu te cijelom nizu naselja istočno od Savske ulice

Službe HEP-Toplinarstva su uspjele osposobiti grijanje za žitelje Vrbika i Cvjetnog naselja, a iz te tvrtke su za HRT poručili kako očekuju normalizaciju sustava grijanja do kraja dana.

"Došlo je do kvara na vrelovodnom sustavu grada Zagreba, što je rezultiralo prekidom isporuke toplinske energije u kompletnom istočnom dijelu grada. Sve ekipe su na terenu i još pokušavaju locirati točno mjesto puknuća", rekao je savjetnik Uprave HEP-Toplinarstva, Jurica Brnas.

Mjesto kvara još uvijek nije utvrđeno, pa radnici, paralelno s potragom za time, puštaju toplu vodu u dijelove sustava koje su već provjerili.

"Očekujemo da tijekom narednih sati lociramo mjesto puknuća. Nakon toga bi se isporuka toplinske energije trebala postupno normalizirati. Ako se kvar brzo pronađe, rješavanje je tehnički relativno brzo", naglasio je Brnas.

