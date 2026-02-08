Postupno se vraća grijanje u dijelove Zagreba: Zasad su osposobljeni Cvjetno naselje i Vrbik

Potrošači u Cvjetnom naselju i Vrbiku ponovno dobili grijanje, rekao je za Hinu savjetnik Uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas te dodao u kojoj je fazi popravak ostatka mreže u kvaru.

"Malo po malo puštamo grijanje u dijelove grada koje smo ispitali, tako da smo osposobili Cvjetno naselje i Vrbik, sada radimo na Martinovki, a pokušavamo osposobiti i dio Novog Zagreba", rekao je Brnas.

Dodao je da se nada kako će i taj dio grada uspjeti pustiti u pogon, no istaknuo je da zasad nije moguće reći kada će cijela mreža biti u potpunosti osposobljena.

"Nismo još sigurni kada ćemo uspjeti osposobiti sve dijelove sustava", rekao je Brnas, naglasivši da se grijanje uključuje postupno, ovisno o stanju mreže na pojedinim dionicama.