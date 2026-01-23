NOVI METEOALARM

Opasno vrijeme za vikend: Past će puno kiše, mnoge ceste mogle bi se zalediti

23.01.2026 u 20:30

Subota će u većini krajeva biti siva i mokra, a na moru i vjetrovita

Kiša će padati češće nego proteklih dana, na Jadranu uz umjereno i jako jugo, ponegdje i uz grmljavinu. Na kopnu se u noći i rano ujutro treba pripaziti na poledicu i maglu, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno. Ujutro je mjestimice moguća magla. U drugom dijelu dana raste vjerojatnost za slabe oborine. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 0 °C, a najviša od 5 do 7 °C.

Malo niže vrijednosti u pretežno oblačnoj središnjoj Hrvatskoj. Mjestimice će padati kiša, češća u drugom dijelu dana, no u noći te rano ujutro kiša se može smrzavati u dodiru s tlom. Vjetar većinom slab.

Zbog poledice i jakog vjetra DHMZ je izdao meteoalarm žutog stupnja.

Vjetrovitije će biti u oblačnim zapadnim krajevima, uz umjereno jugo i južni vjetar, prolazno i jugozapadni. Povremeno će padati kiša, u najvišem gorju i snijeg, a rano ujutro se kiša u Gorskoj Hrvatskoj može smrzavati na podlozi. Najniža temperatura zraka od 1 °C u unutrašnjosti do 9 °C na otocima. Najviša u gorju oko 5 °C, a na sjevernom Jadranu od 9 do 12 °C.

Obilnije oborine u Dalmaciji

U Dalmaciji će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, ponegdje i izraženiju, praćenu grmljavinom. Puhat će umjeren do jak južni vjetar i jugo pa će more biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka većinom od 8 do 13 °C, no u unutrašnjosti ujutro malo niža.

Ni na krajnjem jugu Hrvatske sunca baš neće biti. Mjestimice će padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Uz umjereno i jako jugo temperatura zraka bit će većinom od 9 do 14 °C.“ Slično će se nastaviti i u nedjelju. Kiša će pasti u većini krajeva, a ponegdje će biti i obilnija.

U unutrašnjosti Dalmacije moguća je obilnija kiša, u gorju i snijeg, dok prema sjeveru još u noći može biti oborine koja se smrzava na podlozi. Puhat će umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Početkom novog tjedna smirivanje i razvedravanje, a u ujutro hladniji utorak valja računati na mogućnost magle.

I na Jadranu će nastavak vikenda biti kišovit, osobito u Dalmaciji, gdje je izgledna obilnija kiša i grmljavina. Od ponedjeljka češća sunčana razdoblja, u utorak i uglavnom suho. Jako do olujno jugo i južni vjetar postupno će slabjeti već u nedjelju, a u utorak će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutra će opet postupno postajati hladnija.

