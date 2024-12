Opasna 'vječna kemikalija' pronađena u mineralnoj vodi u nekoliko europskih zemalja

Europska neprofitna organizacija Pesticide Action Network Europe, sa sjedištem u Bruxellesu, otkrila je tzv. vječnu kemikaliju u deset od 19 uzoraka mineralne vode iz nekoliko europskih zemalja, i to u 32 puta većoj koncentraciji od dozvoljene, piše Guardian.

Autori istraživanja naglašavaju da ovi zapanjujući nalazi pokazuju koliko je hitna promjena regulatornog okvira za pesticide na razini EU-a.

'Ovo je potpuno prošlo ispod radara i vrlo je zabrinjavajuće to što pijemo TFA. Raširenija je nego što smo mislili', rekla je Angeliki Lysimachou, koautorica istraživanja iz organizacije Pesticide Action Network Europe, dodavši da to nipošto nije krivnja proizvođača mineralne vode.

Do ovog otkrića dolazi u trenutku u kojem se znanstvenici diljem svijeta pokušavaju uhvatiti u koštac s 'vječnom kemikalijom'. Iako je davno utvrđeno da je kontaminacija PFAS-om prisutna diljem svijeta, sada su otkrivene razine TFA-e koje nadmašuju kontaminaciju ostalim vrstama vječnih kemikalija.

Može se zadržati u atmosferi do tisuću godina

Osim što se koristi u pesticidima, TFA je uobičajeno rashladno sredstvo koje je trebalo biti sigurna zamjena za starije stakleničke plinove poput CFC-a, a često se koristi u proizvodnji čiste energije.

No nedavna istraživanja pokazala su da se može zadržati u atmosferi i do tisuću godina. Oko 60 posto svih vječnih kemikalija proizvedenih od 2019. do 2022. činio je fluorirani plin koji se pretvara u TFA.

To je posebno teška kemikalija zbog visoke mobilnosti i dugotrajnosti u okolišu. A još je veći problem to što tehnologija filtracije, koja je sposobna ukloniti druge vječne kemikalije iz vode, nije učinkovita za TFA na industrijskoj razini.

Ipak, industrija pojačava upotrebu TFA-e i kemikalija koje se pretvaraju u taj otrovni kemijski spoj kad uđu u okoliš, tvrdeći da su sigurna, prirodna i netoksična zamjena za starije vrste PFAS-a i rashladna sredstva. No sve više dokaza neovisnih istraživača pobija te tvrdnje.

Reproduktivni otrov

Prethodno je otkriveno da 93 posto od više od 600 uzoraka vode iz Belgije sadrži TFA. U međuvremenu su švicarske vlasti otkrile da je sveprisutna i u tamošnjim podzemnim vodama, a u SAD-u su svi uzorci kišnice pregledani u Michiganu sadržavali ovaj kemijski spoj.

Ipak, Agencija za zaštitu okoliša (EPA) nedavno je izbacila TFA iz kategorije PFAS-a, što ga zapravo podvrgava manje strožim regulacijama. Javnozdravstvene organizacije kažu da se EPA suočava s pritiskom jer je TFA značajan izvor novca za kemijsku industriju.

Europska komisija u međuvremenu predlaže zabranu dva popularna pesticida koji sadržavaju ovaj spoj te bi on uskoro mogao biti klasificiran i kao reproduktivni otrov.