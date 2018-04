Opara raspisao natječaj: Kafić na Žnjanu koštat će gotovo pola milijuna kuna godišnje

Na splitskom Žnjanu do kraja lipnja ove godine postavit će se ukupno osam ugostiteljskih sklopova, odnosno kafića, kojima je predviđeni rok trajanja dvije godine, do konačnog uređenja ove plaže. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara sa suradnicima obznanio je raspisivanje javnog natječaja za njihov najam, a početna cijena za svaki sklop kretat će se od 368 do 445 tisuća kuna

Grad Split će preko svoje tvrtke Spalatum DMC izraditi i postaviti montažne module i potom ih po principu 'ključ u ruke' iznajmiti onima koji ponude najviši iznos najamnine. Jedino oni imat će pravo baviti se ugostiteljstvom na Žnjanu, čime je elegantno zaobiđen propis i dosadašnja praksa da se koncesijska odobrenja na pomorskom dobru moraju izdati onome tko ih prvi zatraži. Najavljeno je da će po isteku natječaja točno za deset dana biti organizirano i javno otvaranje svih pristiglih ponuda. Sam natječaj provodi Spalatum DMC, gradska tvrtka u kojoj je Krstulović Opara upravo postavio novog direktora: radi se o Anti Šunjiću, po profesiji bankaru, ali i članu HDZ-a koji je donedavno bio predsjednik Gradskog kotara Bol. 'Da, on jest član stranke, ali odabrao sam ga zbog stručnosti i referenci', tvrdi splitski gradonačelnik.

Radi se o tvrtki koja je donedavno bila klinički mrtva i predlagalo se njeno gašenje, no umjesto toga ona je dobila pozajmicu i dokapitalizaciju u iznosu od 9 milijuna kuna i u idućem razdoblju bavit će se ponajprije Žnjanom. Dosadašnja direktorica Marina Rančić odbila je otpremninu i nakon isteka mandata odlučila ostati raditi u njoj. Na samom Žnjanu ovih dana započelo je privremeno uređenje: provode se instalacije i uređuje infrastruktura, te obavljaju pripreme za postavljanje kafića. Oni će se sastojati od dva tipska modula veličine 12 četvornih metara, što je maksimalno predviđeno postojećim zakonom, te još jednog modula namijenjenog za skladište. Tu je i štekat čija je veličina ograničena na 288 ili 384 četvorna metra.