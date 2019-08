Opara o Thompsonu: 'Reakcije javnosti me ne zanimaju, za Dan pobjede nema podjela'

Sutra se u Splitu, povodom Dana domovinske zahvalnosti održava koncert Marka Perkovića Thompsona. U tijeku su pripreme, a događaj je komentirao i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara

'Sve one kolone koje smo mogli vidjeti na Lučkom, svi ti ljudi dolaze ovdje. Gužve u gradu postoje, naravno, no novom regulacijom prometa ih uspjevamo donekle amortizirati, no potrebna infrastruktura koja će se uskoro impelmentirati, a koja bi trebala rasteretiti gradske ceste. Želimo sagraditi tunel kojim ćemo spojiti istočnu obalu s državnom cestom, gradimo zaobilaznicuod Mravinca prema Stobreču kako bismo povezali cijelu aglomeraciju od Trogira do Makarske. Rješenje problema očekuje se u sljedećih nekoliko godina", rekao za RTL Danas Krstulović Opara.