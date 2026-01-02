Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju

Kći sjevernokorejskog vođe, Kim Jong-una, koja bi navodno trebala biti njegova nasljednica, prvi je put javno posjetila mauzolej Kumsusan zajedno sa svojim roditeljima, kako bi odala počast bivšim vođama
Fotografije državne novinske agencije KCNA prikazuju Kim Jong-una u pratnji supruge Ri Sol-ju i visokih dužnosnika tijekom posjeta mauzoleju 1. siječnja. Između roditelja u glavnoj dvorani Palače Sunca u Kumsusanu stajala je i Ju-ae, navodi Guardian.
Sjevernokorejski vođa posjećuje Kumsusan na važne datume i obljetnice kako bi odao počast svom djedu, osnivaču države Kim Il-sungu, i svom ocu, Kim Jong-ilu.
Kim Ju-ae se posljednje tri godine sve češće pojavljuje u državnim medijima, što je potaknulo spekulacije analitičara i južnokorejske obavještajne službe da je u najužem krugu za nasljednika, kao potencijalna četvrta generacija diktatora dinastije Kim.
Cheong Seong-chang, potpredsjednik think tanka Sejong Institute, smatra da je Ju-aein prvi javni posjet palači Kumsusan bila promišljena očinska gesta uoči predstojećeg kongresa vladajuće stranke, na kojem bi njezina sukcesija mogla biti formalno potvrđena.
Hong Min, stručnjak za Sjevernu Koreju iz državnog Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje, rekao je da Pjongjang prikazuje sliku Kimove 'stabilne obitelji' tako što se uz njega na važnim događajima pojavljuju supruga i kćer.
No, potencijalne uloge ostale Kimove djece ostavljaju prostora da se ne donese konačni zaključak o Ju-aeinoj budućoj ulozi, dodao je Hong.
'Praktički je nemoguće javno proglasiti Kim Ju-ae, za koju se vjeruje da je upravo navršila 13 godina, nasljednicom, kada još nije ni dovoljno stara da se pridruži Radničkoj partiji', rekao je.
Što se zna o mogućoj budućoj vladarici?
Kim Ju-ae, za koju se smatra da je rođena ranih 2010-ih, prisustvovala je ovogodišnjoj novogodišnjoj proslavi, prema državnim medijima. U rujnu je putovala u Peking sa svojim ocem, što je bio njezin prvi javni inozemni nastup.
Sjeverna Koreja nikada nije službeno potvrdila njezinu dob.
O samoj Ju-ae se vrlo malo zna. Južnokorejska obavještajna služba navodi da je školuju kod kuće u Pjongjangu te da voli jahanje, skijanje i plivanje.
Prvi put se pojavila u javnosti u studenom 2022., na lansiranju interkontinentalne balističke rakete Hwasong‑17, gdje ju je KCNA prikazala uz oca na lansirnoj rampi. U godini nakon debija imala je oko dvadesetak javnih pojavljivanja, uglavnom na vojnim paradama, probama za lansiranja i velikim političkim događajima. U posljednje vrijeme sudjeluje i na ceremonijama otvaranja tvornica i hotela.
Državni mediji su je najprije nazivali 'najvoljenijom' ili 'dragom' kćeri, a zatim prešli na termin 'poštovana' kći, što je izraz koji se inače koristi za vrh vodećih kadrova i sameg vođu. U nekim izvještajima opisuje se i kao 'velika osoba vodstva' (hyangdo), riječ koja se tradicionalno povezuje s nasljednicima i vrhovnim vođama.