Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju

Kći sjevernokorejskog vođe, Kim Jong-una, koja bi navodno trebala biti njegova nasljednica, prvi je put javno posjetila mauzolej Kumsusan zajedno sa svojim roditeljima, kako bi odala počast bivšim vođama

Fotografije državne novinske agencije KCNA prikazuju Kim Jong-una u pratnji supruge Ri Sol-ju i visokih dužnosnika tijekom posjeta mauzoleju 1. siječnja. Između roditelja u glavnoj dvorani Palače Sunca u Kumsusanu stajala je i Ju-ae, navodi Guardian. Sjevernokorejski vođa posjećuje Kumsusan na važne datume i obljetnice kako bi odao počast svom djedu, osnivaču države Kim Il-sungu, i svom ocu, Kim Jong-ilu. Kim Ju-ae se posljednje tri godine sve češće pojavljuje u državnim medijima, što je potaknulo spekulacije analitičara i južnokorejske obavještajne službe da je u najužem krugu za nasljednika, kao potencijalna četvrta generacija diktatora dinastije Kim.

Cheong Seong-chang, potpredsjednik think tanka Sejong Institute, smatra da je Ju-aein prvi javni posjet palači Kumsusan bila promišljena očinska gesta uoči predstojećeg kongresa vladajuće stranke, na kojem bi njezina sukcesija mogla biti formalno potvrđena. Hong Min, stručnjak za Sjevernu Koreju iz državnog Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje, rekao je da Pjongjang prikazuje sliku Kimove 'stabilne obitelji' tako što se uz njega na važnim događajima pojavljuju supruga i kćer. No, potencijalne uloge ostale Kimove djece ostavljaju prostora da se ne donese konačni zaključak o Ju-aeinoj budućoj ulozi, dodao je Hong. 'Praktički je nemoguće javno proglasiti Kim Ju-ae, za koju se vjeruje da je upravo navršila 13 godina, nasljednicom, kada još nije ni dovoljno stara da se pridruži Radničkoj partiji', rekao je.

