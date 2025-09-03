Potencijalna nasljednica; kći Kim Jong-una s tatom otišla na prvo putovanje u inozemstvo

Tajanstvena Sjeverna Koreja nikad nije otkrila njezino ime ni dob, ali južnokorejski obavještajci vjeruju da je ona njegova kći te ju je kao Ju Ae identificirao bivši američki košarkaš Dennis Rodman.

Rodman je 2013. proveo vrijeme s obitelji Kim Jong Una i opisao kako ju je držao u naručju dok je bila beba.

Viđena je odmah iza svog oca dok su silazili s oklopnog vlaka kojim su preko noći putovali iz Pjongjanga do kineskog glavnog grada Pekinga. Kim Jong-un u srijedu je prisustvovao velikoj vojnoj paradi koju je Kina organizirala u spomen na predaju Japana kojom je okončan Drugi svjetski rat na Pacifiku.

„Trenutačno je Ju Ae glavni kandidat za poziciju sljedećeg vrhovnog vođe Sjeverne Koreje“, rekao je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo u američkom Stimson Centru.