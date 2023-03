Olujni vjetar i dalje stvara probleme u prometu, zatvorene brojne prometnice

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i DC106 Paški most, izvijestili su u srijedu navečer iz Hrvatskog auto-kluba (HAK)

Zabrana za I. skupinu vozila (autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikli) je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; na DC1 između Vaganačkog mosta i Borja te od Udbine do Gračaca; na Mostu dr. Franje Tuđmana (DC8); na DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo.

Zabrana za I. i II. skupinu vozila (autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikli, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom) je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje pa vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Večeras s 15. na 16. ožujka od 22 do 5 sati bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera; od danas do 23. lipnja za sav promet zatvara se državna cesta DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac, a obilazak je Glina-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-Dvor i obrnuto. Večeras od 22 sata do 6 sati ujutro zbog radova u tunelu Učka vozit će se uz posebnu regulaciju prometa.