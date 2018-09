OK, Vlada ima političku stabilnost u Saboru, no kada bi i zašto ipak mogli biti prijevremeni izbori?

Nakon dugog toplog ljeta saborski zastupnici u srijedu ponovno sjedaju u klupe na Markovu trgu. Iako se čini da vladajuća većina visi o koncu, politički analitičari Ivan Rimac i Davor Gjenero slažu se s tvrdnjom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da Vlada ima političku stabilnost u Saboru. Pritom, Gjenero dopušta mogućnost održavanja prijevremenih izbora, i to u svibnju, a Rimac upozorava na to da je država u cijelom mandatu premijera Andreja Plenkovića praktički talac odnosa unutar HDZ-a

'Uvijek se, naravno, nešto zakomplicira, pa je tako po parlamentarnu većinu neugodna bolest dr. Dodiga, što im dodatno oduzima jednu ruku, ali to nije nekakva dramatična situacija u kojoj bi oni od glasanja do glasanja strepili hoće li imati većinu. Ne stvara se većina za pojedino glasanje; ona postoji trajno i u tom smislu ništa nije dramatično', uvjerava Gjenero.

Uoči početka redovne parlamentarne sezone šef Sabora naglašava da je vladajuća većina stabilna i sa 76 ili 77 ruku u sabornici, premda je prije samo dvije godine, na početku aktualnog, 9. saziva Sabora, povjerenje vladi Andreja Plenkovića izglasao čak 91 zastupnik - uz tri suzdržana glasa i 45 glasova protiv. U međuvremenu, Plenković je odolio brojnim izazovima i udarima svojih oponenata , uključujući one unutar HDZ-a, dok su raskoli u oporbi rezultirali rekordnim brojem nezavisnih saborskih zastupnika.

Po njegovu mišljenju, izvanredni izbori u ovom trenutku mogu eventualno odgovarati samo novodeklariranim strankama ili pokretima koji bi mogli privući dio nezadovoljnih glasača ili pak onih koji su blizu apstinencije. A što se tiče ostalih, mahom parlamentarnih stranaka, one su iz različitih razloga u gubitku – ili zato što nisu baš bogzna kako djelovale u prethodnom razdoblju, ili zato što su se neprincipijelno prodale u vladajuću koaliciju, ili zato što u slučaju prijevremenih ili bilo kakvih izbora slijedi raskol u tim skupinama jer već sada postoje nesuglasice, a pobjednike određuju kandidacijske liste.

'Neki komentatori nazvali su te zastupnike 'politički mrtvaci'. Ne bih bio toliko grub u terminologiji, ali to je interesna skupina koja uglavnom iz dva razloga misli da bi bilo dobro da ova Vlada potraje: prvi je da održe svoju plaću što je duže moguće, a drugi, rekao bih u manjem broju, u jednostavnom uvjerenju da mimo Plenkovića ili bez Plenkovića može doći samo gora opcija po njihov politički program. Tu u prvom redu mislim na manjinske zastupnike', definira Rimac.

Profesor Ivan Rimac ističe da u Saboru postoji interesna stabilnost koja će potrajati, po njegovoj procjeni, do kraja mandata jer će Vlada u bazenu onih koji realno ne mogu očekivati da će dobiti idući mandat vjerojatno uvijek naći dovoljan broj ruku da popuni eventualni manjak u podršci koalicijskih partnera.

'Krene li HDZ u prijevremene izbore, sigurno će doći do raskola u stranci jer će desna struja htjeti svoje kandidate na listama, a Plenković će htjeti svoje. Ako se to dogodi sa SDP-om, bit će ista priča – hoće li disidenti ili Bernardić odlučivati o tome tko će na izbornu listu? Sagledavaju li realno stanje u strankama, sigurno neće ući u takav rizik. Recimo, čak i da desna struja u HDZ-u i sruši Plenkovića s vlasti, ne može računati na podršku kakvu je HDZ dobio na prošlim izborima. Na kraju krajeva, tada su bili u panici i da nisu našli Plenkovića, vjerojatno bi izgubili izbore. Dakle s te strane ne vidim interesnu skupinu kojoj bi bio cilj ovog trenutka izaći na izbore', napominje Rimac, dodajući da čak ni Živi zid ne može računati na to da će dovijeka surfati na visokom valu podrške birača jer pored svoje glasnoće i vidljivosti ipak nisu ništa drugo napravili.

Analitičar Gjenero, međutim, ne odbacuje mogućnost prijevremenih izbora, ali ne prije svibnja iduće godine.

'Moguće je da premijer odluči raspustiti parlament tako da se izbori poklope s onima za Europski parlament, ali i to je pitanje zbog toga što Hrvatska nema izborni zakon kao single act, koji bi jedinstveno regulirao sve izborne procedure. Tako da treba vidjeti je li uopće moguće istovremeno održati parlamentarne i europske izbore, s obzirom na to da se sva tijela moraju duplirati pa se cijela priča komplicira', upozorava Gjenero.