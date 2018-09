Plenković: Neće meni nitko birati partnere u Vladi!

Premijer Andrej Plenković sastao se u Puli s radnicima i upravom brodogradilišta Uljanik. Nakon sastanaka dao je izjavu za medije i poručio kako mu je najvažnija budućnost te očuvanje radnih mjesta

To je rekao i Penavi, kao i drugi članovi Predsjedništva HDZ-a, potvrdio je Plenković.

"To se tako ne radi. Dakle, on kao član HDZ-a i kao gradonačelnik ima odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi - i tu se slažemo, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni i odabiru tajminga i načina kako da tu temu stavi u eter", kazao je Plenković.

No, pritom je poručio kako nema nimalo razumijevanja za tehnologiju kako je to napravljeno.

"Što se tiče procesiranja ratnih zločina bilo gdje u Hrvatskoj, a pogotovo strašnih zločina koji su počinjeni na Ovčari i u Vukovaru, naravno da ja kao čovjek i kao predsjednik Vlade te HDZ-a imam jednaki interes, želju i namjeru da se oni procesuiraju i da se odgovorni za to kazne", rekao je Plenković .

"Ići na emocije onih koji su najviše stradali, u situaciji kada je to zločin koji se dogodio prije 27 godina, u ovom trenutku, u ovako širokim okolnostima i davati povoda onima koji imaju vrlo jasan politički cilj, a to je da sruše parlamentarnu većinu, da destabiliziraju koaliciju i u konačnici da sruše Vladu, to je jedan drugi sport", ističe premijer.

A onih koji žele srušiti Vladu, odgovorio je na pitanje novinara, "ima koliko ih god hoćete".

Upitan jesu li među njima i braniteljske udruge koje traže da se iz vladajuće većine izbace Milorad Pupovac i SDSS, premijer odgovara da njemu nitko neće određivati tko će biti dio parlamentarne većine.

"Nisam ispratio što su rekli. Ali, neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je ono što je 100 posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći. Bez obzira od koga, kada i na koji način dolazi do toga", poručio je.

Na pitanje pomaže li i Penava takvima svojim nastupom, odgovorio je: ""Promislite, dovoljno ste mudri da zaključite".