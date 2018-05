Ograničenja na A1 zbog požara na autobusu, na A6 zbog divljači

Zbog požara na autobusu na autocesti A1 poslije čvora Novigrad u smjeru Zagreba, vozila se propuštaju jednim trakom, vozi se usporeno uz ograničenje brzine, a zbog opasnosti od naleta na divljač ograničena je brzina i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvora Bosiljevo 2 i Severinske Drage, izviejstio je HAK nešto prije 9,30 sati

Zbog radova vozi se dvosmjerno, jednom stranom autoceste: A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić i kroz tunel Đurmanec; A3 Bregana-Lipovac između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica; A4 Goričan-Zagreb između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, (zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka); A6 Rijeka-Zagreb: između čvora Vrbovsko i tunela Čardak, između čvorova Ravna Gora i Delnice i od čvora Delnice do poslije tunela Sopač.

Zbog Wings for life world run utrke u Zadru će danas biti posebna regulacija prometa na sljedećim prometnicama: od 09:30 do 14:00 sati bit će zatvorene Liburnska obala i Obala kralja Tomislava u Zadru; od 11:30 do 14:00 sati bit će zatvorene Obala kralja Tomislava, Ulica Zrinsko Frankopanska, Put Murvice, Ulica dr. Franje Tuđmana, Ulica Ante Starčevića; od 12:00 do 14:15 sati zatvarat će se dionice Jadranske magistrale (DC8) između Zadra i Primoštena.