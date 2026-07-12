Slovenska policija o akciji u kojoj je umro Aleksić: Prepao je policajce, oteo im mobitele i pištolje...

Gotovo cjelodnevna policijska potraga za naoružanim razbojnikom na području slovenskog Črnomlja okončana je pronalaskom tijela muškarca u obiteljskoj kući u Uršnim selima. Slovenska policija potvrdila je da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim su zbog nasilnih kaznenih djela tragale i hrvatske vlasti

Na konferenciji za novinare, predstavnici slovenske policije dali su više informacija o djelima koje je 41-godišnjak počinio, ali i policijskoj akciji. Načelnik Policijske uprave Novo Mesto, Dejan Kink, objasnio je kako su posljednja dva dana bila izuzetno teška za stanovnike Uršnih sela i okolice, ali i za policajce i sve ostale kolege koji su sudjelovali u akciji, prenosi RTVSlo.

Kink je pojasnio da je incident, kako ga je nazvao, započeo u petak 10. srpnja, nešto prije 20 sati, kada je nepoznati počinitelj na parkiralištu trgovine u Kočevju prijetio oružjem muškarcu u kombiju, oduzeo mu vozilo i pobjegao. Policija je tijekom istrage saznala da je prije toga pištoljem prisilio drugu žrtvu na području Gotenice da ga odveze u Kočevje. Kasnije iste večeri izvršio je oružanu pljačku benzinske postaje u Črnomelju, gdje je ukrao oko 600 eura u gotovini i duhanske proizvode. Policija ga je presrela na cesti između Črnomelja i Dolenjskih Toplica, ali se oglušio na njihove zahtjeve da stane. Nakon potjere, nastavio je Kink, osumnjičenik je napustio kombi kod Uršnih sela i pobjegao u šumu.

Uzeo taoca pa pronađen mrtav Ističe kako se kretao vrlo brzo i nepredvidivo te napao dvojicu policajaca u šumi. Nakon što im je oteo oružje i mobitele, nastavio je bježati u šumu. Pri bijegu je pucao na policajce iz specijalne jedinice. Kink je nastavio kako su se u potragu u tom trenutku uključili i policijski psi, policajci, operateri dronova te pripadnici specijalne policijske jedinice i kriminalisti. Područje je pretraženo policijskim helikopterom, a osumnjičeni je nastavio pucati prema policiji i ušao u zarasli i teško dostupan teren. Potraga je završila tek sljedeći dan, kad je zahvaljujući dojavama građana, osumnjičeni pronađen u kući u Uršnim selima gdje je držao taoca. Nakon što je policija spasila taoca, došlo je do razmjene vatre, a nakon što je specijalna jedinica ušla u kuću, osumnjičenik je pronađen mrtav. Kink je istaknuo kako će točne okolnosti njegove smrti biti poznate nakon obdukcije koja će biti obavljena na Zavodu za sudsku medicinu. Govoreći o samom počinitelju Kink je istaknuo kako se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je više puta procesuiran zbog nasilnik kaznenih dijela. 'Bio je samo dobro obučena osoba u dobroj fizičkoj kondiciji, obučen u borilačkim vještinama i vješt u rukovanju oružjem', rekao je te odbacio nagađanja da je bio pripadnik policije ili vojske, prenosi RTVSlo. Istaknuo je kako policija još uvijek istražuje sve okolnosti, a motiv zločina ostaje nepoznat. Podsjetimo, istarska policija potvrdila je riječ o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je u Puli upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.