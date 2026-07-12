Slovenska policija o akciji u kojoj je umro Aleksić: Prepao je policajce, oteo im mobitele i pištolje...

Gotovo cjelodnevna policijska potraga za naoružanim razbojnikom na području slovenskog Črnomlja okončana je pronalaskom tijela muškarca u obiteljskoj kući u Uršnim selima. Slovenska policija potvrdila je da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim su zbog nasilnih kaznenih djela tragale i hrvatske vlasti
Na konferenciji za novinare, predstavnici slovenske policije dali su više informacija o djelima koje je 41-godišnjak počinio, ali i policijskoj akciji.
Načelnik Policijske uprave Novo Mesto, Dejan Kink, objasnio je kako su posljednja dva dana bila izuzetno teška za stanovnike Uršnih sela i okolice, ali i za policajce i sve ostale kolege koji su sudjelovali u akciji, prenosi RTVSlo.
Kink je pojasnio da je incident, kako ga je nazvao, započeo u petak 10. srpnja, nešto prije 20 sati, kada je nepoznati počinitelj na parkiralištu trgovine u Kočevju prijetio oružjem muškarcu u kombiju, oduzeo mu vozilo i pobjegao. Policija je tijekom istrage saznala da je prije toga pištoljem prisilio drugu žrtvu na području Gotenice da ga odveze u Kočevje.
Kasnije iste večeri izvršio je oružanu pljačku benzinske postaje u Črnomelju, gdje je ukrao oko 600 eura u gotovini i duhanske proizvode. Policija ga je presrela na cesti između Črnomelja i Dolenjskih Toplica, ali se oglušio na njihove zahtjeve da stane.
Nakon potjere, nastavio je Kink, osumnjičenik je napustio kombi kod Uršnih sela i pobjegao u šumu.
Uzeo taoca pa pronađen mrtav
Ističe kako se kretao vrlo brzo i nepredvidivo te napao dvojicu policajaca u šumi. Nakon što im je oteo oružje i mobitele, nastavio je bježati u šumu. Pri bijegu je pucao na policajce iz specijalne jedinice.
Kink je nastavio kako su se u potragu u tom trenutku uključili i policijski psi, policajci, operateri dronova te pripadnici specijalne policijske jedinice i kriminalisti. Područje je pretraženo policijskim helikopterom, a osumnjičeni je nastavio pucati prema policiji i ušao u zarasli i teško dostupan teren.
Potraga je završila tek sljedeći dan, kad je zahvaljujući dojavama građana, osumnjičeni pronađen u kući u Uršnim selima gdje je držao taoca. Nakon što je policija spasila taoca, došlo je do razmjene vatre, a nakon što je specijalna jedinica ušla u kuću, osumnjičenik je pronađen mrtav. Kink je istaknuo kako će točne okolnosti njegove smrti biti poznate nakon obdukcije koja će biti obavljena na Zavodu za sudsku medicinu.
Govoreći o samom počinitelju Kink je istaknuo kako se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je više puta procesuiran zbog nasilnik kaznenih dijela.
'Bio je samo dobro obučena osoba u dobroj fizičkoj kondiciji, obučen u borilačkim vještinama i vješt u rukovanju oružjem', rekao je te odbacio nagađanja da je bio pripadnik policije ili vojske, prenosi RTVSlo.
Istaknuo je kako policija još uvijek istražuje sve okolnosti, a motiv zločina ostaje nepoznat.
Podsjetimo, istarska policija potvrdila je riječ o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je u Puli upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.
Jedna od najtežih akcija u neovisnoj Sloveniji
No, Kink je posebno naglasio kako je to bila jedna od najtežih akcija u neovisnoj Sloveniji.
Zamjenik glavnog ravnatelja policije, Donald Rus, dodao je kako su iza policije dva izuzetno zahtjevna dana tijekom kojih je prva zadaća bila zaštititi živote ljudi.
Zahvalio je stanovnicima Uršnih sela i šire okolice na razumijevanju i pridržavanju policijskih uputa te dodao kako je upravo odgovorno ponašanje stanovnika pomoglo u sigurnom provođenju policijske akcije. Također je zahvalio i svim službama koje su bile uključene u akciju.
Ministar unutarnjih poslova Franci Matoz istaknuo je da, unatoč nedostatku osoblja i opreme, slovenska policija je dokazala kako je sposobna učinkovito osigurati sigurnost ljudi i njihove imovine. Naglasio je kako se policajci rijetko susreću s tako zahtjevnim i opasnim slučajevima te se nada da će takvih slučajeva biti što manje.