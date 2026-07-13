Španjolska identificirala šest žrtava smrtonosnog šumskog požara

Identificirano je šest žrtava jednog od najsmrtonosnijih šumskih požara ikad u Španjolskoj, priopćile su vlasti u ponedjeljak, dok forenzički timovi nastavljaju napore kako bi putem DNK analize utvrdili identitete šest drugih osoba
Među žrtvama je bračni par iz Španjolske i Velike Britanije, priopćile su vlasti. Ostale identificirane žrtve su Britanac i Britanka, Francuskinja i Belgijac. Sve žrtve bile su odrasle osobe.
Sedma identificirana žrtva je 93-godišnja Britanka, koja je u nedjelju umrla u bolnici od opeklina, čime je broj poginulih porastao na 13.
Sedam drugih osoba ozlijeđeno je u požaru koji je spalio oko 7000 hektara.
Najsmrtonosniji požar u Španjolskoj u više od četiri desetljeća zarobio je stanovnike na teško pristupačnom području s raštrkanim kućama dok su pokušavali pobjeći pred vatrenom stihijom.
Istovremeno, oko 400 vatrogasaca u ponedjeljak gasi veliki šumski požar u poznatoj šumi Fontainebleau.
Požar je izbio kasno u nedjelju u blizini autoceste i dosad je uništio 800 hektara šume, priopćile su vlasti.
Šuma Fontainebleau, u kojoj se nalazi povijesni dvorac Chateau de Fontainebleau, jedno je od najvećih neprekinutih šumskih područja u zapadnoj Europi.
Više od tisuću stanovnika i turista evakuirano je, rekao je za televiziju BFM gradonačelnik mjesta Le Vaudoue.
Vatrogasci se bore i s požarima u drugim dijelovima Francuske, dok treći ovogodišnji toplinski val pogoduje sušnim uvjetima i visokim temperaturama.
Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo-France početkom tjedna stavila je 37 departmana pod najviši, crveni stupanj upozorenja zbog vrućine.