vatrena stihija

Španjolska identificirala šest žrtava smrtonosnog šumskog požara

V. B./Hina

13.07.2026 u 17:42

Požari u Španjolskoj
Požari u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: David Borrat
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Identificirano je šest žrtava jednog od najsmrtonosnijih šumskih požara ikad u Španjolskoj, priopćile su vlasti u ponedjeljak, dok forenzički timovi nastavljaju napore kako bi putem DNK analize utvrdili identitete šest drugih osoba

Među žrtvama je bračni par iz Španjolske i Velike Britanije, priopćile su vlasti. Ostale identificirane žrtve su Britanac i Britanka, Francuskinja i Belgijac. Sve žrtve bile su odrasle osobe.

Sedma identificirana žrtva je 93-godišnja Britanka, koja je u nedjelju umrla u bolnici od opeklina, čime je broj poginulih porastao na 13.

Sedam drugih osoba ozlijeđeno je u požaru koji je spalio oko 7000 hektara.

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Najsmrtonosniji požar u Španjolskoj u više od četiri desetljeća zarobio je stanovnike na teško pristupačnom području s raštrkanim kućama dok su pokušavali pobjeći pred vatrenom stihijom. 

Istovremeno, oko 400 vatrogasaca u ponedjeljak gasi veliki šumski požar u poznatoj šumi Fontainebleau.

Požar je izbio kasno u nedjelju u blizini autoceste i dosad je uništio 800 hektara šume, priopćile su vlasti.

Šuma Fontainebleau, u kojoj se nalazi povijesni dvorac Chateau de Fontainebleau, jedno je od najvećih neprekinutih šumskih područja u zapadnoj Europi.

Više od tisuću stanovnika i turista evakuirano je, rekao je za televiziju BFM gradonačelnik mjesta Le Vaudoue.

Vatrogasci se bore i s požarima u drugim dijelovima Francuske, dok treći ovogodišnji toplinski val pogoduje sušnim uvjetima i visokim temperaturama.

Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo-France početkom tjedna stavila je 37 departmana pod najviši, crveni stupanj upozorenja zbog vrućine.

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