Španjolska identificirala šest žrtava smrtonosnog šumskog požara

Među žrtvama je bračni par iz Španjolske i Velike Britanije, priopćile su vlasti. Ostale identificirane žrtve su Britanac i Britanka, Francuskinja i Belgijac. Sve žrtve bile su odrasle osobe.

Sedma identificirana žrtva je 93-godišnja Britanka, koja je u nedjelju umrla u bolnici od opeklina, čime je broj poginulih porastao na 13.

Sedam drugih osoba ozlijeđeno je u požaru koji je spalio oko 7000 hektara.