Kate Middleton i princ William s djecom na Wimbledonu: Jedan detalj svima je zapeo za oko

Princ i princeza od Walesa, oboje 44-godišnjaci, doveli su svoje dvoje najstarije djece na Wimbledon u Londonu na finale muškog pojedinačnog turnira u nedjelju, 12. srpnja. Obitelj je doživjela ovacije publike dok su ulazili u prestižnu Kraljevsku ložu kako bi zauzeli svoja mjesta uz poznata lica poput Anne Wintour, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Andrewa Garfielda, Toma Hiddlestona, Ramija Maleka, Bena Stillera i drugih
Princ George (12) i princeza Charlotte (11) posljednjih su godina vidjeli nekoliko muških finalnih mečeva u All England Lawn Tennis and Croquet Clubu u Londonu. Ove će godine gledati Talijana Jannika Sinnera kako pokušava ponoviti svoju pobjedu iz 2025. godine pobijedivši Nijemca Alexandera Zvereva.
Obitelj je bila elegantno odjevena za svečanu prigodu, Kate Middleton u zelenoj haljini Emilije Wickstead, a Charlotte u kraljevsko plavoj ljetnoj haljini koja je gotovo savršeno odgovarala onoj koju je njezina mama nosila na muškom finalu prošle godine. Princ William i George bili su usklađeni u tamnoplavim odijelima i kravatama.
Princeza od Walesa ponosna je pokroviteljica kluba u kojem se održava Wimbledon i ima čast uručiti nagrade finala, a svoju djecu koja igraju tenis dovodi na natjecanje od 2022. godine.
George u prvom planu
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Mladi je princ opet bio glavna zvijezda. U nekoliko navrata snimljen kako nezaustavljivo zijeva, jasno dajući do znanja da mu teniski poeni trenutno nisu nimalo uzbudljivi. Situaciju mu sigurno nije olakšala ni nesnosna ljetna vrućina.