Još jedan Putinov protivnik uhićen u Moskvi: 'Izvukli ga iz doma, nije poznat razlog'

Vladimir Putin i njegovi suradnici u Kremlju stišću sve jaču kontrolu nad političkom scenom u Rusiji s opozicijom koja je ili ušutkana, zatvorena, u nekim slučajevima sumnjiči se i ubijena po Putinovom nalogu ili je pobjegla u inozemstvu.

Taj stisak je sada još jači jer je uhićen Boris Nadezhdin, bivši zamjenik predsjednika Dume (ruskog parlamenta) ia antiratni političar koji je zamalo bio protukandidat Putinu na posljednjim predsjedničkim izborima. Vijest o njegovom uhićenju je objavljena putem društvenih mreža, a sve je potvrdilo i njegovo tajništvo za BBC.

'Izvukli su ga iz njegovog doma, nije poznat razlog njegova uhićenja', navodi tajništvo dodajući da je odveden u policijsku postaju na zapadnom dijelu Moskve.