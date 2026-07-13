Još jedan Putinov protivnik uhićen u Moskvi: 'Izvukli ga iz doma, nije poznat razlog'

Boris Nadezhdin koji je najavljivao da bi kao predsjednik Rusije odmah zaustavio rat u Ukrajini te normalizirao odnose sa zapadnim zemljama, uhićen je nakon što je nedavno proglašen stranim agentom. Pripremao se za rujanske izbore za parlament.
Vladimir Putin i njegovi suradnici u Kremlju stišću sve jaču kontrolu nad političkom scenom u Rusiji s opozicijom koja je ili ušutkana, zatvorena, u nekim slučajevima sumnjiči se i ubijena po Putinovom nalogu ili je pobjegla u inozemstvu.
Taj stisak je sada još jači jer je uhićen Boris Nadezhdin, bivši zamjenik predsjednika Dume (ruskog parlamenta) ia antiratni političar koji je zamalo bio protukandidat Putinu na posljednjim predsjedničkim izborima. Vijest o njegovom uhićenju je objavljena putem društvenih mreža, a sve je potvrdilo i njegovo tajništvo za BBC.
'Izvukli su ga iz njegovog doma, nije poznat razlog njegova uhićenja', navodi tajništvo dodajući da je odveden u policijsku postaju na zapadnom dijelu Moskve.
'Strani agent'
Inače, Nadezhdin je prošlog tjedna proglašen stranim agentom, a s tom oznakom mu je bilo zabranjeno sudjelovati na tamošnjim parlamentarnim izborima u rujnu. Ministarstvo pravosuđa ga je teretilo da je širio lažne informacije o ruskoj vladi i pozivao ljude na neodobrene prosvjede.
Na izborima 2024. godine je najavljivao da ako pobijedi Putina, kao predsjednik će prvo zaustaviti rat u Ukrajini, a potom i raditi na normalizaciji odnosa sa zapadnim zemljama. Prije uhićenja, nije ga brinulo što je prozvan stranim agentom.
'Što se tu ima reći? Nastavit ću živjeti i boriti se. Ovo vjerojatno neće ništa promijeniti u mojoj političkoj biografiji. Natjecat ću se za Dumu i skupljati potpise', izjavio je Nadezhdin koji je sada u rukama policije.
Iako je kritizirao Putina i imao antiratnu retoriku, zbog svoje odmjerenosti, neki su ga sumnjičili da je možda samo 'lažni protukandidat', čisto kako bi ruski izbori dobili privid poštene političke utakmice. Ipak, neposredno prije izbora mu je bilo zabranjeno kandidirati se, pod objašnjenjem da jen 15 posto prikupljenih potpisa za njega bilo lažirano. Putin je naposljetku 'uvjerljivo' pobijedio dok je Nadezhdin tvrdio da ga podupiru milijuni Rusa koji se protive ruskom srljanju autoritarnost i militarizam.