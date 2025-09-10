nova vlada

Oglasio se peti Macronov premijer: Doći će do velikih promjena

I.V./Hina

10.09.2025 u 14:58

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu Izvor: EPA / Autor: BENOIT TESSIER / POOL
Bionic
Reading

Novi francuski premijer Sébastien Lecornu u srijedu je rekao da će njegova nova vlada morati biti kreativna i razgovarati s oporbenim strankama te je dodao kako će možda biti potrebno promijeniti i politike

Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine preuzima dužnost usred nacionalnih prosvjeda organiziranih pod nazivom "Blokirajmo sve" i dva dana nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.

"Do promjena mora doći, ne samo kada su posrijedi forma i metode, već se mora dogoditi iz temelja", rekao je na svečanosti primopredaje dužnosti.

"Danas nema velikih govora. Već danas poslijepodne sastat ću se s članovima najvećih političkih stranaka, a u narednim danima s predstavnicima ostalih političkih stranaka i sindikata te ću dobiti priliku da sve objasnim francuskome narodu", rekao je.

vezane vijesti

preporučujemo

nova eskalacija

nova eskalacija

Poljaci: 'Ovo bi mogao biti samo početak'; Zelenski: 'Moramo stvoriti zračni štit nad Europom'

  • 20:08

    UN: Postoji rizik širenja sukoba  Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric komentirao je zbivanja u Poljskoj "Incident ponovno naglašava regionalni utjecaj i stvarni rizik širenja ovog razornog sukoba", poručio je.

  • 19:36

    Zelenski: 'Moramo raditi na zajedničkom sustavu PZO' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je potvrdio da je razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.  'Naravno, prije svega, razgovarali smo o ruskim dronovima lansiranim protiv Ukrajine sinoć, koji su također ušli u poljski zračni prostor. Incidenti s jednim ili dva ruska drona već su se dogodili u zemljama istočnog krila NATO-a, uključujući i prije nekoliko tjedana u Rumunjskoj. Ali ovaj put broj ruskih dronova bio je puno veći, drskost puno veća - dronovi su ušli ne samo s ukrajinskog teritorija već i iz Bjelorusije. I svi podjednako razumijemo da je ovo potpuno drugačija razina eskalacije od strane Rusije. Mora postojati odgovarajući odgovor. Donald je obavijestio o posljedicama i okolnostima koje su već utvrđene. Ostaci ruskih dronova, uključujući iranske "šahide", pronađeni su u mnogim gradovima i selima. Od sinoć naša vojska dijeli sve informacije koje imamo i nastavljamo tu suradnju', poručio je Zelenski te nastavio: 'Postoji nekoliko razloga za ovo drsko ponašanje Rusije i oni su apsolutno očiti svima. Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i stvoriti učinkovit zračni štit nad Europom. Ukrajina je to već dugo predlagala, a mi imamo konkretna rješenja. Moramo zajedno odgovoriti na sve trenutne izazove i biti spremni za potencijalne prijetnje svim Europljanima u budućnosti. Isto tako, moramo značajno povećati zajedničko financiranje proizvodnje dronova presretača. Oni su već dokazali svoju učinkovitost. Ponudio sam Poljskoj našu pomoć, obuku i stručnost u obaranju ruskih dronova, posebno šahida. Donald i ja smo se dogovorili o odgovarajućoj suradnji na vojnoj razini. Također ćemo koordinirati sa svim državama članicama NATO-a', naveo je Zelenski

  • 19:18

    Tusk: Dobio sam prijedloge za pojačanje PZO Poljski premijer Donald Tusk izjavio je nakon telefonskih razgovora s europskim čelnicima da je "primio ne samo izraze solidarnosti s Poljskom, već prije svega prijedloge za konkretnu podršku protuzračnoj obrani naše zemlje", pritom ne navodeći na što konkretno misli, javlja Guardian.
čudna odluka

čudna odluka

BBC otkrio skandal: Američki bajkeri, mrzitelji muslimana, osiguravaju humanitarne punktove u Gazi
jutarnji napad

jutarnji napad

Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

najpopularnije

Još vijesti