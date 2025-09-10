Oglasio se peti Macronov premijer: Doći će do velikih promjena

Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine preuzima dužnost usred nacionalnih prosvjeda organiziranih pod nazivom "Blokirajmo sve" i dva dana nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.

"Do promjena mora doći, ne samo kada su posrijedi forma i metode, već se mora dogoditi iz temelja", rekao je na svečanosti primopredaje dužnosti.

"Danas nema velikih govora. Već danas poslijepodne sastat ću se s članovima najvećih političkih stranaka, a u narednim danima s predstavnicima ostalih političkih stranaka i sindikata te ću dobiti priliku da sve objasnim francuskome narodu", rekao je.