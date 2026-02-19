Merz i Macron nikako na 'zelenu granu': Projekt europskog vojnog aviona zapeo u slijepu ulicu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz ovaj su tjedan javno izrazili neslaganje oko budućnosti programa borbenog zrakoplova koji zajednički razvijaju Francuska, Njemačka i Španjolska

Francuski i njemački dužnosnici mjesecima su neslužbeno upozoravali da je projekt Future Combat Air System (FCAS) zapao u slijepu ulicu zbog nesuglasica između glavnih industrijskih partnera. Sada razilaženje između Pariza i Berlina sve više izlazi na vidjelo. Macron smatra da bi Europa trebala imati standardizirani model borbenog zrakoplova, dok Merz ističe da potrebe europskih država nisu nužno usklađene, navodi Politico. FCAS bi do oko 2040. trebao zamijeniti njemačke zrakoplove Eurofighter i francuske Rafale. Program obuhvaća borbeni zrakoplov – koji je u središtu spora – bespilotne letjelice i borbeni oblak, odnosno digitalni sustav umrežavanja.

Projekt je više puta odgađan zbog industrijskih prijepora, posebno između francuskog Dassault Aviationa i Airbusa, koji ima snažnu potporu Njemačke, oko pitanja vodstva i nadzora nad razvojem borbenog zrakoplova. 'Mi Europljani imamo interes standardizirati i imati zajednički model' borbenih zrakoplova', rekao je Macron novinarima u četvrtak tijekom posjeta Indiji. 'Utvrđene su zajedničke potrebe. Jesu li one dovedene u pitanje? Odgovor je ne. Je li izgradnja više različitih zrakoplova najbolji način trošenja našeg novca? Moramo standardizirati.'

FCAS Izvor: Profimedia / Autor: N. N.







FCAS Izvor: Profimedia / Autor: N. N.

Takva izjava izravno je suprotna Merzovim ranijim porukama. Njemački kancelar rekao je da njemačko ratno zrakoplovstvo nema iste zahtjeve kao francusko, jer francuski zrakoplovi moraju biti sposobni nositi nuklearno oružje i slijetati na nosače zrakoplova. Merzove izjave belgijski ministar obrane protumačio je kao 'smrtnu presudu' za FCAS. Belgija u programu ima status promatrača.