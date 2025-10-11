moguće i gužve

Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, pogledajte što se sve mijenja

I.J./Hina

11.10.2025 u 08:41

Granični prijelaz Bajakovo
Granični prijelaz Bajakovo Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Hrvatska će od nedjelje, 12. listopada, uvesti novi sustav kontrole na graničnim prijelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo uzrokovati gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom.

Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica.

EES elektronički evidentira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikuplja biometrijske podatke – fotografiju lica i otiske četiri prsta desne ruke.

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju. Prilikom sljedećih dolazaka identitet se potvrđuje usporedbom postojeće fotografije iz sustava sa slikom s putne isprave, čime se ubrzava kontrola, ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP).

Sustav će se primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima, uključujući one koji su privremeno određeni za međunarodni promet prema sporazumu s BiH.

Postupna primjena na graničnim prijelazima

U početku će registracija u EES biti dostupna minimalno četiri sata dnevno, postupno se produljujući do 24-satne primjene tijekom šest mjeseci.

Posebne EES trake bit će namijenjene putnicima iz trećih zemalja, no u vrijeme većih gužvi sustav će raditi na svim trakama. Uz EES, Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju sigurnosni rizik.

Sudionici NPO-a moći će prolaziti brže jer se pri ponovnim ulascima neće provoditi novo biometrijsko snimanje – sustav će fotografiju s putne isprave uspoređivati s onom već pohranjenom u EES-u.

U zračnim lukama samoposlužni kiosci

Na zračnim lukama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci bit će dostupni i EES kiosci namijenjeni su putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju kreiran EES dosje. Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju te kratak upitnik, uz podršku na 15 jezika.

Uvođenje EES-a vjerojatno će produljiti trajanje kontrole na cestovnim prijelazima, osobito za putnike koji prvi puta ulaze u sustav i moraju izaći iz vozila radi kreiranja EES dosjea i provjere identiteta.

No, u MUP-u očekuju da će se čekanja smanjiti nakon što sustav postane rutinski i veći broj putnika dobije osobne EES dosjee.

tportal
