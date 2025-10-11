Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, pogledajte što se sve mijenja

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju. Prilikom sljedećih dolazaka identitet se potvrđuje usporedbom postojeće fotografije iz sustava sa slikom s putne isprave, čime se ubrzava kontrola, ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP).

EES elektronički evidentira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikuplja biometrijske podatke – fotografiju lica i otiske četiri prsta desne ruke.

Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica.

Sustav će se primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima, uključujući one koji su privremeno određeni za međunarodni promet prema sporazumu s BiH.

Postupna primjena na graničnim prijelazima

U početku će registracija u EES biti dostupna minimalno četiri sata dnevno, postupno se produljujući do 24-satne primjene tijekom šest mjeseci.

Posebne EES trake bit će namijenjene putnicima iz trećih zemalja, no u vrijeme većih gužvi sustav će raditi na svim trakama. Uz EES, Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju sigurnosni rizik.

Sudionici NPO-a moći će prolaziti brže jer se pri ponovnim ulascima neće provoditi novo biometrijsko snimanje – sustav će fotografiju s putne isprave uspoređivati s onom već pohranjenom u EES-u.

U zračnim lukama samoposlužni kiosci

Na zračnim lukama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci bit će dostupni i EES kiosci namijenjeni su putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju kreiran EES dosje. Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju te kratak upitnik, uz podršku na 15 jezika.

Uvođenje EES-a vjerojatno će produljiti trajanje kontrole na cestovnim prijelazima, osobito za putnike koji prvi puta ulaze u sustav i moraju izaći iz vozila radi kreiranja EES dosjea i provjere identiteta.

No, u MUP-u očekuju da će se čekanja smanjiti nakon što sustav postane rutinski i veći broj putnika dobije osobne EES dosjee.