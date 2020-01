Oglasila se gospođa Yu, tvrdi da njena tvrtka još nije odustala od nekretnine u Kumrovcu

Tvrtka Zhongya Nekretnine koja nije uplatila u dodatnom roku preostali iznos za kupnju zgrade bivše Političke škole u Kumrovcu priopćila je u četvrtak da nisu odustali od investicije u Kumrovcu

Iz tvrtke poručuju kako partneri investitorice Jiang Yu nisu u spomenutom roku iz tehničkih razloga uspjeli alocirati novac u Republiku Hrvatsku. Poručuju, međutim, kako se i dalje iznalaze modaliteti kako bi spomenuti novac u najskorije vrijeme stigao u Hrvatsku. U skladu s tim, spremni su na nove razgovore s Vladom, a najavljuju kako će se, u slučaju da novi natječaj bude raspisan, oni na njega i javiti.

"Kineska vlada već mjesecima aktivno radi na tome da kontrolira iznošenje kapitala iz zemlje. Dio tih problema stigao je i do Europe, pa i do same Hrvatske u slučaju transakcije vezane uz bivšu Političku školu u Kumrovcu. Svjedoci smo da su kineske investicije u Europu značajno pale u posljednjih godinu dana. Dio razloga za to svakako leži i u restrikcijama koje dolaze od službenog Pekinga", tvrdi se u priopćenju tvrtke Zhongya Nekretnine.