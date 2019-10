Kineska investitorica izgleda odustala od Zadra, a za Kumrovec traži odloženo plaćanje

Nema ništa od najave otvaranje pet tisuća radnih mjesta oko Zadra, oko Luke Zadar se vodi teška pravna bitka, a za kupovinu Političke škole 'velika kineska tvrtka' još skuplja novac

Ponovno su prezentirani potencijali Zadra, župan Longin je govorio o putu svile, Gaženici i Zračnoj luci, no veleposlanica je samo nježno primijetila da je u prvom redu došla zbog izložbe kineskog porculana u Muzeju antičkog stakla i spomenula interes kineskih turista za dolaske u Hrvatsku.

Nedavni nastupni posjet veleposlanice NR Kine u Hrvatskoj Xu Erwen u Zadru naizgled je bio nastavak dobrih zadarskih odnosa s Kinom. No u biti se pokazalo da mnogo toga što se u javnosti predstavlja kao veliko postignuće u biti još ne postoji, piše portal ezadar .

Dakle, sve ono što se nekoliko godina pripremalo odlascima gradskih i županijskih delegacija u Kinu, putovanja bivše direktorice Zračne luke Zadar i najavljivanje da će Zadar postati baza za slijetanje turista iz Kine, službena Kina još nije prepoznala. Dala nam je u biti na znanje da trebamo razlikovati ono što službena Kina podržava i radi, od onoga što pojedini privatni investitori pokušavaju i obećavaju.

Sporovi oko Luke Zadar d.d.

Naime, veliki dio tih očekivanja oko skorih ulaganju Kineza u zadarske potencijale godinama je išao posredstvom CSEBE, Kineske jugoistočno europske poslovne asocijacije koju vodi Mario Rendulić, a gospođa Jiang Yu se predstavlja kao glavni investitor. Poslovna žena koja kroz njen Z-Run okuplja navodno čak 20 tisuća tvrtki u Kini i zapošljava milijun ljudi (o čemu se ne mogu naći nikakvi podaci u Forbesu ili Financial Timesu).

No malo i ništa je od svega toga ostvareno. Štoviše ova je grupacija sada u teškom sudskom sporu s Lukom Zadar d.d. koju je, prema medijskim informacijama, najprije osvojila. Sadašnja uprava Luke d.d. na čelu s Mariom Devošićem, koju je postavio glavni ulagač Hu Jinagxiong, ne želi izlaziti u javnost s detaljima oko ovog spora koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Gospođa Yu je proljetos, na valu summita 16+1 u Dubrovniku gdje je bila službena Kina i delegacije iz 16 europskih država, obilazila Hrvatsku iako ni ona ni CSEBA nisu bili na tom skupu. U to je vrijeme Mario Rendulić najavio da ti 'njegovi Kinezi' ne odustaju od investicija oko Zadra, štoviše da već do kraja ove godine planiraju otvoriti pet tisuća radnih mjesta u sektoru elektronike, od sklopivih i satelitskih telefona do navigacije, te robotike...

No od svega toga na terenu nema ništa, od Zadra su očito digli ruke i okrenuli se prema Zračnoj luci Osijek, nogometnom igralištu u Velikoj Gorici, hotelu u Krapinskim toplicama, Kumrovcu...

Ministarstvo odobrilo odgodu plaćanja

Da s tim navodnim velikim privatnim kineskim ulaganjima treba biti vrlo oprezan pokazuje baš primjer Kumrovca. Još nedavno je, u novoj medijskoj ofenzivi, gđa. Yu najavila skori početak ulaganja u zapuštenu zgradu nekadašnje Političke škole, čak da bi dio bio spreman za zdravstveni turizam već naredne sezone.

Krapinsko zagorski župan Kolar i kumrovečki načelnik Šplajt potvrđivali su kako su Kinezi kupili zgradu i da obnova samo što nije počela. No ovaj smo tjedan iz Ministarstva državne imovine dobili informaciju da Zhongya nekretnine, tvrtka gospođe Yu, nije još uplatila novac za kupnju nekadašnje Političke škole (službeno zvane Hotel Zagorje), iako je po slovu ugovora to trebala učiniti do 25. rujna. Tražili su odgodu roka za plaćanje:

'Ministarstvo državne imovine i Zhongya nekretnine d.o.o. sklopili su Ugovor o kupoprodaji hotela Zagorje, bivše političke škole u Kumrovcu.

Trgovačko društvo Zhongya nekretnine d.o.o. obratilo se Ministarstvu državne imovine s molbom za produljenje roka plaćanja ugovornih obveza, a kao razlog je navedena činjenica trenutno nepovoljne političke situacije između Posebne upravne regije Hong Kong i Republike Kine, zbog kojih je otežan prijenos novčanih sredstava.

Ministarstvo državne imovine je uvažilo navedene razloge te je sukladno članku 3. Ugovora o kupoprodaji, pozvalo kupca na izvršenje ugovornih obveza do 11. studenog 2019. godine. Napominjemo da je sukladno Ugovoru o kupoprodaji, tvrtka Zhongya nekretnine d.o.o., dužna platiti i zatezne kamate, po stopi u skladu s posebnim zakonom, kaže se u objašnjenju Ministarstva državne imovine'.