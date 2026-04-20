dječja hrana

Oglasili se iz HiPP-a: 'Ucjenjuju nas'

Bi. S.

20.04.2026 u 20:21

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HiPP
HiPP je žrtva ucjene - upravu su ovu vijest potvrdili su kompanije. U vezi s poznatim slučajem manipulacije koji uključuje staklenke dječje hrane HiPP u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, iznose nove informacije

'Ucjenjivač nam je poslao poruku u zajednički, nepersonalizirani sandučić elektroničke pošte koji se, u skladu s našim standardnim procesima, pregledava u duljim vremenskim razmacima. Odmah po saznanju o tome bez odgode smo obavijestili nadležna policijska tijela i uspostavili interni krizni tim.

Poduzeli smo hitne mjere kako bismo zaštitili naše potrošače. U bliskoj smo i kontinuiranoj koordinaciji i suradnji s nadležnim tijelima, što se odnosi i na našu komunikaciju', priopćili su iz HIPP-a, prenosi net.hr.

HiPP navodi i opće preporuke za kupce. 'Neovisno o ovom konkretnom slučaju, vrijedi sljedeće,  kako za HiPP, tako i općenito za dječju hranu: uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena, obratite posebnu pozornost na očuvan vakuumski zatvarač na staklenkama (karakterističan 'klik' pri otvaranju), ne koristite proizvode koji pokazuju nepravilnosti (primjerice promijenjen ili neugodan miris sadržaja)', zaključuju. 

BIJES BEZ GRANICA

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

