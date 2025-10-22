Laurence des Cars

Oglasila se ravnateljica Louvrea, evo koga krivi za filmsku pljačku

Bi. S. / Hina

22.10.2025 u 19:26

Zatvoreni Louvre nakon pljačke
Zatvoreni Louvre nakon pljačke Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
Bionic
Reading

Zastarjeli sustav sigurnosnih kamera u nedjelju nije uspio otkriti lopove na vrijeme kako bi spriječio njihovu pljačku, rekla je ravnateljica Louvrea u srijedu kada je muzej ponovno otvoren za posjetitelje

U nedjelju su lopovi provalili u svjetski poznati pariški muzej koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na katu, zatim ukrali dragulje francuske krune u vrijednosti od oko 88 milijuna eura prije nego što su pobjegli na motorima.

vezane vijesti

'Unatoč našim naporima i svakodnevnom radu, bili smo poraženi', rekla je Laurence des Cars, ravnateljica Louvrea.

'Nismo dovoljno rano otkrili dolazak lopova', rekla je, okrivljujući za to činjenicu da izvan muzeja nije bilo dovoljno kamera.

Vanjske sigurnosne kamere, kako kaže, ne pružaju potpunu pokrivenost pročelja muzeja, a prozor kroz koji su lopovi provalili nije bio pod nadzorom.

Des Cars tvrdi da je upozoravala da je sigurnost stoljećima stare zgrade u lošem stanju. Dodala je da je ponudila svoju ostavku ministrici kulture Rachidi Dati, koja ju je odbila.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
projekt paromlin

projekt paromlin

[FOTO] Pogledajte kako napreduju radovi na najvećem gradilištu u Zagrebu
uoči samita

uoči samita

London sankcionirao krijumčare s Balkana, na meti i hrvatski kriminalci
osuda

osuda

Kardinal Puljić: 'Projugoslavenska stranka u Zagrebu ukinula ulicu Ivanu Šariću'

najpopularnije

Još vijesti