Oglasila se ravnateljica Louvrea, evo koga krivi za filmsku pljačku

U nedjelju su lopovi provalili u svjetski poznati pariški muzej koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na katu, zatim ukrali dragulje francuske krune u vrijednosti od oko 88 milijuna eura prije nego što su pobjegli na motorima.

'Unatoč našim naporima i svakodnevnom radu, bili smo poraženi', rekla je Laurence des Cars, ravnateljica Louvrea.

'Nismo dovoljno rano otkrili dolazak lopova', rekla je, okrivljujući za to činjenicu da izvan muzeja nije bilo dovoljno kamera.

Vanjske sigurnosne kamere, kako kaže, ne pružaju potpunu pokrivenost pročelja muzeja, a prozor kroz koji su lopovi provalili nije bio pod nadzorom.

Des Cars tvrdi da je upozoravala da je sigurnost stoljećima stare zgrade u lošem stanju. Dodala je da je ponudila svoju ostavku ministrici kulture Rachidi Dati, koja ju je odbila.