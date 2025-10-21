'Nacionalno poniženje' u brojkama: Pljačkaši Iz Louvrea pobjegli s plijenom od 88 milijuna eura

U onome što su neki političari opisali kao nacionalno poniženje, četiri osobe u nedjelju su provalile u Louvre, popevši se na kat dizalicom, gdje su razbili prozor. Uzeli su predmete iz galerije za kraljevski nakit i pobjegli na motociklima.

'Važno je umati na umu da je ovo financijska šteta , koja nije ništa u usporedbi s povijesnom štetom uzrokovanom ovom krađo', rekla je tužiteljica radiju RTL.

Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća. Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega.

Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova.

Francuska policija nastavlja s potjerom za skupinom lopova i na slučaju radi oko 60 istražitelja. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o 'stranim' državljanima.