'Nacionalno poniženje' u brojkama: Pljačkaši Iz Louvrea pobjegli s plijenom od 88 milijuna eura

Bi. S. / Hina

21.10.2025 u 22:14

Louvre u policijskim trakama nakon pljačke
Louvre u policijskim trakama nakon pljačke Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
Lopovi koji su izveli smjelu pljačku u muzeju Louvre u Parizu pobjegli su s nakitom čija se vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura, rekla je u utorak pariška tužiteljica Laure Beccuau

'Važno je umati na umu da je ovo financijska šteta, koja nije ništa u usporedbi s povijesnom štetom uzrokovanom ovom krađo', rekla je tužiteljica radiju RTL.

U onome što su neki političari opisali kao nacionalno poniženje, četiri osobe u nedjelju su provalile u Louvre, popevši se na kat dizalicom, gdje su razbili prozor. Uzeli su predmete iz galerije za kraljevski nakit i pobjegli na motociklima.

Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća. Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega.

Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova.

Francuska policija nastavlja s potjerom za skupinom lopova i na slučaju radi oko 60 istražitelja. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o 'stranim' državljanima.

