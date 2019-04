Odvjetnik Milijana Brkića prozvao policiju zbog curenja informacija: 'Mom branjeniku narušili su pravo na obranu'

Odvjetnik Milijana Brkića Ivo Farčić prozvao je u nedjelju policiju zbog curenja informacija po kojima je Brkić u kontekstu afere SMS ispitan u svojstvu osumnjičenika, navodeći da se time njegovom branjeniku u smislu potencijalnog kaznenog postupka narušava pravo na obranu

Odvjetnik Farčić kaže da, zbog curenja podataka, obrana vjerojatno ima na raspolaganju neke pravne mogućnosti, no ne žele se time iscrpljivati jer žele brinuti o potencijalnom kaznenom postupku.

Da tijekom izvida cure podaci takvog tipa nije česta praksa, kaže Farčić. Smatra da je za curenje podataka odgovornost na policiji. Ako je netko i saznao da je osoba bila na policiji nije mogla doznati činjenični opis i to je morao doznati od policije, zaključuje Farčić.

Uz Brkića je, po pisanju medija, u istom slučaju osumnjičen i njegov brat Jozo , a do tih je saznanja policija navodno došla tijekom pretraga računala i dokumentacije izuzete u slučaju protiv Varge i bivšeg vozača ministra poljoprivrede i Brkićeva kuma Blaža Curića , koje Uskok u "aferi SMS" tereti zbog sprječavanja dokazivanja i pomaganja u tome nedjelu.

Nakon podizanja optužnice u sferi SMS Brkić je u veljači izjavio da "na žalost mnogih dušebrižnika" on nije obuhvaćen niti spomenut u optužnici protiv Varge i Curića koju je optužno vijeće osječkog Županijskog suda potvrdilo 18. ožujka, a oni su po sili zakona nakon šest mjeseci izašli iz istražnog zatvora.

Brkić je u subotu, nakon što je objavljeno da je navodno ispitan u svojstvu osumnjičenika, nazvao sramotnim to "u što su pojedinci pretvorili državne institucije" no nije potvrdio niti opovrgnuo da je on osumnjičenik u toj aferi.