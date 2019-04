Oglasio se Milijan Brkić: 'Sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije'

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, koji je ispitan kao osumnjičenik u kraku afere SMS, nazvao je u subotu sramotnim to "u što su pojedinci pretvorili državne institucije" no nije potvrdio niti opovrgnuo da je on osumnjičenik u toj aferi.

"Cirkus koji je počeo prije deset mjeseci ide dalje, a kao što sam već rekao, u njemu i dalje ne želim sudjelovati. Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije", rekao je Brkić u SMS poruci na Hinin upit o medijskim navodima da je ispitan u okviru predistražnih radnji u slučaju Franje Varge. Milijan Brkić, navode mediji, ispitan je prije dva dana u svojstvu osumnjičenika jer je presretao poštu svoje žene, koristeći usluge bivšeg informatičara MUP-a Franje Varge, osumnjičenog u aferi SMS.

Podsjećamo, Brkić je, kako navodi RTL, prije dva dana u svojstvu osumnjičenika ispitan na policiji, no nije htio odgovarati na pitanja bez svoga odvjetnika. Sumnjiči ga se, navodno, za novo kazneno djelo, da je preko Franje Varge presretao računalnu poštu svoje žene Karmen, a u istom predmetu osumnjičen je i njegov brat Jozo. Do saznanja za to kazneno djelo došlo se navodno, tijekom pretraga računala i dokumentacije izuzete u predmetu protiv Varge i bivšeg vozača ministra poljoprivrede i Brkićeva kuma Blaža Curića, koje Uskok tereti zbog sprječavanja dokazivanja i pomaganja u tome nedjelu u "aferi SMS". Nakon otkrivanja afere SMS mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, koji su te optužbe odbacili.

Vargu se optužnicom tereti da je od sredine 2017. do 20. rujna 2018. na području Belišća i Zagreba, izrađivao lažnu korespondenciju "navodno vođenu putem elektroničkih uređaja te prijepis i analizu navodne komunikacije između visokih dužnosnika i drugih osoba u RH "u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja u sudskom postupku koji se pred osječkim Županijskim sudom vodio protiv bivšeg čelnika "Dinama" Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika kao i postupku izručenja Hrvatskoj Ivice Todorića. Iz sačinjene lažne korespondencije, smatra tužiteljstvo, proizlazi kako "pojedini državni dužnosnici dogovaraju neosnovano pokretanje kaznenog progona protiv navedenih osoba ili kako pojedini pravosudni dužnosnici vrše pritiske na druge pravosudne dužnosnike da se te osobe u kaznenim postupcima bez ikakve osnove i dokaza osude", a sve kako bi se to koristilo kao dokaz teškog kršenja njihovog prava na pravično suđenje zajamčeno Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.