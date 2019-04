Brkić o odluci Odvjetništva: Hvala Bogu, istina je napokon došla na vidjelo!

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić u četvrtak je kazao da je odluka Državnog odvjetništva kojom ga se ne dovodi u vezu s curenjem informacija iz istrage o elitnoj prostituciji u 2011. godini, potvrdila ono što je i sam od prvog dana tvrdio - da nema nikakve veze s tim

„Hvala Bogu, istina je napokon došla na vidjelo. Da je danas 1. travnja, mnogi bi mislili da je to šala. Na njihovu žalost, to je istinita informacija i, kao što sam tvrdio od prvog dana da ja nemam nikakve veze s tim, to je danas potvrdilo i Državno odvjetništvo“, kazao je Brkić u kratkoj izjavi novinarima u Saboru.

Brkić nije htio odgovoriti na pitanje 'na čiju je to žalost', tek je rekao da će se „oni sami prepoznati“ i da „ne zna ima li takvih u HDZ-u“.