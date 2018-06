Održan prvi Zagreb Government Jam

Global Government Jam, događaj u okviru globalne inicijative u kojoj su dionici javne uprave, zaposlenici državnog i privatnog sektora te studenti diljem svijeta istovremeno radili na rješavanju izazova i dizajnu usluga iz domene javnog sektora, po prvi put se održala u Hrvatskoj u Zagrebu od 5. do 7. lipnja 2018. godine

Prvi Zagreb Government Jam okupio je 30-ak sudionika različitog profila, od zainteresiranih građana, zaposlenika u svim segmentima javne uprave, do članova neprofitnih organizacija, dizajnera i studenata koji su kroz eksperimentiranje, suradnju i prijateljsko natjecanje razvili nove usluge inspirirane zajedničkom temom:

DODATNE INFORMACIJE O SERVICE DESIGNU:

Zašto service design? Dizajn kao pristup postoji još od industrijske revolucije, no izazovi u kojima se primjenjuje drastično se mijenjaju. Usluge zauzimaju sve više mjesta u ponudi, a postaje ih nemoguće odvojiti od samih proizvoda. Dizajnerski se izazovi pomiču - primjerice od dizajniranja udobnog automobila prema dizajniranju bolje mobilnosti u urbanim područjima.

Usluge su svugdje oko nas i u razvijenim zemljama čine više od 70% BDP-a. No, svjesno dizajnirane usluge koje u fokus stavljaju korisnika predstavljaju novost te su često ona ključna razlika koja je izvor konkurentske prednosti. Aktivni service designer Marc Fonteijn opisao je to riječima: Uzmite situaciju u kojoj imate jedan do drugoga dva ista kafića koji prodaju identičnu kavu po istoj cijeni. Dizajn usluga ono je zbog čega ćete ući u jedan, a ne drugi. Zbog njega ćete se često vraćati u taj lokal te pričati prijateljima o njemu.

Service design u središte stavlja ljude. Brojne inovacije dožive neuspjeh jer jednostavno ne ispunjavaju ljudske potrebe. Inovacije u području dizajna usluga stoga započinju empatijom i razumijevanjem ljudi. Povezujući potrebe ljudi s tehnološkim mogućnostima te poslovnom logikom, u konačnici stvaramo usluge koje ne samo da su profitabilne, već i zaista bitne ljudima.



Događaj je organizirala Radilica d.o.o., kompanija koja već 10 godina pomiče granice u humanosti i izvrsnosti u načinu pružanja usluga kroz dizajniranje korisničkog iskustva u suradnji s klijentima te kroz edukaciju djelatnika u izravnoj komunikaciji s korisnicima.