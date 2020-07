Odjeveni skaču u more, pjevaju partizanske pjesme, u jugićima voze na groblje: Ovi kandidati su potrošili malo ili ništa, a suludim spotovima skratili su put do birača

Kako doći do šireg kruga birača bez velike stranke s milijunskim budžetom za oglašavanje na svim platformama i medijima iza vas, a da to u konačnici bude primijećeno? Iako dobitna formula ovisi o nekoliko stvari, onaj ključni sastojak je da to što radite bude drugačije od onoga što rade stranke poput HDZ-a i SDP-a. Izdvojili smo pet malo drugačijih

Da se dobar, upečatljiv spot može napraviti za malo ili ništa novca, potvrdio je prije nekoliko dana spot SDSS-a za njihova kandidata Milorada Pupovca. 'Pupi je kriv za sve' naziv je spota koji je izazvao reakciju i Nine Raspudića, Mostova kandidata na izborima, što mu je dalo dodatnu, besplatnu reklamu. Predrag Ličina, redatelj spota, kaže da je uvijek najvažnije imati dobru ideju, a onda dolazi sve ostalo.

'Ovo je jedan od četiri spota koja su napravljena i ulazi u kategoriju low budget, čija se cijena kreće oko tisuću eura', kazao je Ličina za tportal. Na no budget kampanju odlučio se i kazališni redatelj Mario Kovač, prvi na listi zeleno-lijeve koalicije u XI. izbornoj jedinici za dijasporu. Kovač gotovo na dnevnoj bazi izbacuje spotove koje mu snima kćerka i objavljuje ih na svojoj stranici na Facebooku. Duhovito i bez budžeta, Kovač je, svjestan činjenice da je autsajder, odlučio dobro se zabaviti i nasmijati sve koji ga prate. U jednom snimljenom na ulazu u groblje Mirogoj 'zomboid' Kovač stiže u crvenom Yugu 45 i upozorava da na izborima glasaju i mrtvi. U drugom se pak posebno obraća dijaspori u BiH, a u trećem sa stabla u prepjevu 'Bojne Čavoglave' s tri uzdignuta prsta poziva na zaokruživanje liste broj tri na kojoj se nalazi...

Iako je otvoreno priznao u razgovoru za radio Yammat da ga odlazak u Sabor zapravo ne zanima, kada mu je ponuđeno da bude na listi za dijasporu, 'podlegao je pritisku' ekipe Možemo koja ga je predložila. 'Glasanje u dijaspori je anomalija sustava prema kojoj netko tko plaća porez negdje drugdje zapravo odlučuje o onima koji žive ovdje', kazao je danas Kovač na Yammatu, priznajući i da je sam iznenađen reakcijom ljudi i činjenicom da su neki spotovi u kratkom periodu pregledani 40 tisuća puta.

Još jedan čiji je spot primijećen pa je dospio i do većih medija onaj je Jakoslava Rojnice, kandidata Mosta na listi u X. izbornoj jedinici. U 42 sekunde, koliko spot traje, Rojnica u crnom odijelu i bijelim cipelama stoji na stijeni s koje će, s dramatičnom glazbom u pozadini, koju sekundu kasnije skočiti u more. Kad izroni iz njega, poručuje: 'S nama ćete isplivati iz svih problema.'